Він максимально освіжає – як приготувати турецький лимонад

Цитрусові у напоях – найкращий спосіб охолодитися, не пропустіть рецепт бамбл-кави, для неї потрібен апельсин.

Апельсини додаються й до турецького лимонаду. Для цього напою потрібно по два лимони та апельсини.

Рецепт турецького лимонада

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Після того як усе буде готове, поставте лимонад у холодильник на чотири години.

Рецепт знайшли на сторінці aydyn_foodblogger.

Турецький лимонад

Турецький лимонад

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Інгредієнти:

апельсин, лимон – по 2 шт.;

вода – 3 л.

Як приготувати:⠀

Апельсини та лимони помити та прибрати в морозильну камеру мінімум на 8 годин. Розрізати і пропустити через дрібну решітку м'ясорубки. Додати кип'ячену воду, ретельно перемішати та прибрати в холодильник на 4 години. Процідити, додати цукор за смаком.

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