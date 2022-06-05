Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?

Торт без випікання

Вечеря за 15 хвилин

Смак дитинства

Чай-лате

Лимонний крем

Фаршируємо багет
СЬОГОДНІ Їжа

Бамбл-кава – як приготувати та отримати естетичне та смакове задоволення (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 червня, 08:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Це порівняно молодий напій на основі кави та апельсинового соку. Підійде для тих, хто любить освіжальне й те, що бадьорить, водночас
Як приготувати бамбл-каву
Як приготувати бамбл-каву

Цей напій підійде всім експериментаторам, які не бояться класичні еспресо або американо з'єднувати з несподіваними, на перший погляд, продуктами.

Як приготувати бананову каву, ми докладно писали. Дізнаємося докладніше про бамбл-каву. Назву напій отримав від англійського bumblebee, тобто бджола, джміль. Він справді нагадує забарвлення цієї комахи.

Реклама

Бамбл-кава подається холодною, а от щодо пропорцій льоду, кави, апельсинового соку та сиропу – експериментуйте та шукайте ідеальні для себе.

Рецепт зі сторінки iamcook.

Бамбл-кава

Бамбл-кофе
Бамбл-кофе

Реклама

Інгредієнти:

  • лід;
  • апельсиновий сік – 125 мл;
  • кава – 2 ч. л.;
  • вода – 150 мл;
  • карамельний сироп – 30 мл.

Як приготувати:

  1. Приготувати каву у ваш улюблений спосіб: американо, еспресо або розчинну.
  2. У келих додати лід за смаком. Влити апельсиновий сік приблизно до половини склянки.
  3. Влити в келих карамельний сироп. По ножу або ложці налити каву.

Перед тим, як варити каву для цього напою, дізнайтеся, як це зробити в джезві.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Відкриваємо сезон квасу
Готувати вдома
Добірка страв
Що приготувати зі скумбрією
Рецепти
Секрети ізраїльської кухні
Хумус
Готувати
Лайфхак тижня
Домашній сир косичка
Хакнути
Любиш українську кухню?
Готувати
Контроль якості
Як перевірити сало?
Хакнути
Секрети свіжості
Як зберігати кабачки?
Дізнатися
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити оцет у раціоні?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти