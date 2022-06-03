Мариновані лимони – швидкий рецепт освіжальної закуски з Марокко

Такі лимони можна їсти просто так, додавати в соуси до м'яса або риби, салати або до овочів-гриль. Вибирайте цитрусові з тонкою шкіркою

Рецепт маринованих марокканських лимонів

Зазвичай ми маринуємо овочі, для багатьох несподівано – навіть редис. Такі закуски наші рецептори радісно вітають. А от у Марокко мариновані лимони, як для нас, наприклад, огірки.

Тобто в кожному домі просто зобов'язана бути така заготівля. Мариновані лимони ставлять на стіл до рибних страв, додають нарізані в м'ясо або соуси.

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Рекомендуємо взяти кілька штук лимонів на пробу, щоб зрозуміти, підходить вам ця закуска чи ні. На сайті silkroadrecipes.com використовують шість лимонів для маринування та сік із чотирьох лимонів для маринаду.

Спеції для марокканських маринованих лимонів знайдуться на кожній кухні, а от сіль потрібна виключно крупна морська. Закуску можна куштувати за п'ять днів, а зберігається вона до одного місяця.

Марокканські мариновані лимони

Марокканські мариновані лимони

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Інгредієнти:

6 великих лимонів;

4 лимони для соку;

по 1 ч. л. меленого насіння фенхелю, меленого коріандру;

по 1/2 ч. л. чорного перцю, меленої кориці

200 г морської солі.

Як приготувати:

З'єднайте спеції з морською сіллю. Вимийте та висушіть лимони. Розріжте на 4-5 часточок майже до кінця. Ввітріть суміш спецій всередину кожного лимона. Покладіть лимони якнайщільніше в чисту герметичну банку. Що менше місця між лимонами, то краще. Вичавіть сік з чотирьох лимонів і додайте в банку. Зберігайте в прохолодному темному місці. Перед вживанням змийте розсіл з лимонів.

Не пропустіть швидкий рецепт ще однієї закуски з маринованих овочів на свято та на кожен день.