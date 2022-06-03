Маринованные лимоны – быстрый рецепт освежающей закуски из Марокко

Обычно мы маринуем овощи, для многих неожиданно – даже редис. На такие закуски наши рецепторы приветственно реагируют. А вот в Марокко маринованные лимоны, как для нас, например, огурцы.
То есть в каждом доме просто обязана быть такая заготовка. Их ставят на стол к рыбным блюдам, добавляют нарезанные маринованные цитрусовые в мясо или соусы.
Рекомендуем взять несколько штук лимонов на пробу, чтобы понять, подходит вам эта закуска или нет. На сайте silkroadrecipes.com используют шесть лимонов для маринования и сок из четырех лимонов для маринада.
Специи для марокканских маринованных лимонов найдутся на каждой кухне, а вот соль нужна исключительно крупная морская. Закуску можно пробовать через пять дней, а хранится она до одного месяца.
Марокканские маринованные лимоны
Ингредиенты:
- 6 больших лимонов;
- 4 лимона для сока;
- по 1 ч. л. молотых семян фенхеля, молотого кориандра;
- по ½ ч. л. черного перца, молотой корицы
- 200 г морской соли.
Как приготовить:
- Соедините специи с морской солью.
- Вымойте и высушите лимоны. Разрежьте на 4-5 долек почти до основания. Вотрите смесь специй внутрь каждого лимона.
- Уложите лимоны как можно плотнее в чистую герметичную банку. Чем меньше места между лимонами, тем лучше.
- Выдавите сок из четырех лимонов и добавьте в банку.
- Храните в прохладном темном месте.
- Перед употреблением смойте рассол с лимонов.
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