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Маринованные лимоны – быстрый рецепт освежающей закуски из Марокко

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 июня, 10:47
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Такие лимоны можно есть просто так, добавлять в соусы к мясу или рыбе, в салаты или к овощам-гриль. Выбирайте цитрусовые с тонкой кожурой
Рецепт маринованных марокканских лимонов
Рецепт маринованных марокканских лимонов

Обычно мы маринуем овощи, для многих неожиданно – даже редис. На такие закуски наши рецепторы приветственно реагируют. А вот в Марокко маринованные лимоны, как для нас, например, огурцы.

То есть в каждом доме просто обязана быть такая заготовка. Их ставят на стол к рыбным блюдам, добавляют нарезанные маринованные цитрусовые в мясо или соусы.

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Рекомендуем взять несколько штук лимонов на пробу, чтобы понять, подходит вам эта закуска или нет. На сайте silkroadrecipes.com используют шесть лимонов для маринования и сок из четырех лимонов для маринада.

Специи для марокканских маринованных лимонов найдутся на каждой кухне, а вот соль нужна исключительно крупная морская. Закуску можно пробовать через пять дней, а хранится она до одного месяца.

Марокканские маринованные лимоны

Марокканские маринованные лимоны
Марокканские маринованные лимоны / Фото: silkroadrecipes.com

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Ингредиенты:

  • 6 больших лимонов;
  • 4 лимона для сока;
  • по 1 ч. л. молотых семян фенхеля, молотого кориандра;
  • по ½ ч. л. черного перца, молотой корицы
  • 200 г морской соли.

Как приготовить:

  1. Соедините специи с морской солью.
  2. Вымойте и высушите лимоны. Разрежьте на 4-5 долек почти до основания. Вотрите смесь специй внутрь каждого лимона.
  3. Уложите лимоны как можно плотнее в чистую герметичную банку. Чем меньше места между лимонами, тем лучше.
  4. Выдавите сок из четырех лимонов и добавьте в банку.
  5. Храните в прохладном темном месте.
  6. Перед употреблением смойте рассол с лимонов.

Не пропустите быстрый рецепт еще одной закуски из маринованных овощей на праздник и на каждый день.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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