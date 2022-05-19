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Багатошаровий сирний пиріг на сніданок – використовуємо моцарелу або сулугуні

Ірина Маслова
19 травня, 07:01
Тісто замішується на сметані, ділиться на п'ять частин і тонко розкачується. Між його шарами буде тертий сир

Коли у випічці є сир, ваш сніданок супроводжуватиметься приємною тягучістю та вершковим ароматом. Ситні сніданки – це пироги із сиром.

У тому, рецепт якого нижче, використовується моцарела або сулугуні на вибір. Пиріг формується з тіста, яке чергується з тертим сиром. Час випікання цього сніданку 25-30 хвилин.

Пиріг із сиром на сніданок

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Рецепт знайшли на сторінці фудблогерки narisovano.

Сирний пиріг

Сирний пиріг

Інгредієнти:

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  • 2 шт. яйця;
  • 320 г борошна;
  • 2 ч. л. солі;
  • 250 г сметани;
  • 80 г соняшникової олії;
  • 250 г моцарели або сулугуні;
  • 1 ч. л. розпушувача.

Як приготувати:

  1. Борошно змішати із сіллю, розпушувачем.
  2. Яйця збити, додати сметану та олію, перемішати. Всипати борошно, замісити еластичне тісто.
  3. Розділити на 5 частин, розкачати.
  4. Сир натерти розподілити між шарами тіста, укладаючи їх один на одного, скріпити краї.
  5. Випікати у розігрітій до 180 градусів 25-30 хвилин.

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