Багатошаровий сирний пиріг на сніданок – використовуємо моцарелу або сулугуні

Коли у випічці є сир, ваш сніданок супроводжуватиметься приємною тягучістю та вершковим ароматом. Ситні сніданки – це пироги із сиром.

У тому, рецепт якого нижче, використовується моцарела або сулугуні на вибір. Пиріг формується з тіста, яке чергується з тертим сиром. Час випікання цього сніданку 25-30 хвилин.

Пиріг із сиром на сніданок

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Рецепт знайшли на сторінці фудблогерки narisovano.

Сирний пиріг

Сирний пиріг

Інгредієнти:

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2 шт. яйця;

320 г борошна;

2 ч. л. солі;

250 г сметани;

80 г соняшникової олії;

250 г моцарели або сулугуні;

1 ч. л. розпушувача.

Як приготувати:

Борошно змішати із сіллю, розпушувачем. Яйця збити, додати сметану та олію, перемішати. Всипати борошно, замісити еластичне тісто. Розділити на 5 частин, розкачати. Сир натерти розподілити між шарами тіста, укладаючи їх один на одного, скріпити краї. Випікати у розігрітій до 180 градусів 25-30 хвилин.

Цілих три цікаві рецепти, де можна використовувати щавель, зібрані в цьому матеріялі.