Многослойный сырный пирог на завтрак – используем моцареллу или сулугуни

Когда в выпечке есть сыр, ваш завтрак будет сопровождаться приятной тягучестью и сливочным ароматом. Сытные завтраки – это пироги с сыром.
В том, рецепт которого ниже, используется моцарелла или сулугуни на выбор. Пирог формуется из теста, которое чередуется с тертым сыром. Время выпекания этого завтрака 25-30 минут.
Пирог с сыром на завтрак / Фото: instagram.com/narisovano/
Рецепт нашли на странице фудблогера narisovano.
Сырный пирог
Сырный пирог / Фото: instagram.com/narisovano/
Ингредиенты:
- 2 шт. яйца;
- 320 г муки;
- 2 ч. л. соли;
- 250 г сметаны;
- 80 г подсолнечного масла;
- 250 г моцареллы или сулугуни;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Как приготовить:
- Муку смешать с солью, разрыхлителем.
- Яйца взбить, добавить сметану и растительное масло, перемешать. Всыпать муку, замесить эластичное тесто.
- Разделить на 5 частей, раскатать.
- Сыр натереть распределить между слоями теста, укладывая их друг на друга, скрепить края.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов 25-30 минут.
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