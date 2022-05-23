Зморшкувата картопля (молода) – простий рецепт з Канарських островів

У нас до молодої картоплі додають мак, на Канарських островах її варять у великій кількості крупної морської солі. Там це одна з головних національних страв.

Коли картопля звариться, а вода випарується, на ній утворюється сольовий наліт та симпатичні зморшки.

Зморшкувата картопля - рецепт іспанської кухні

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Бажано варити картоплю у великій каструлі, щоб вона помістилася в один шар. Коли вода закипить і почне шипіти, збільшіть вогонь і чекайте на випарювання вологи. Нижче є два рецепти соусу, вибирайте будь-який або готуйте два, ретельно перемішавши всі потрібні для цього інгредієнти.

Як радять на сайті www.thespruceeats.com, вибирайте дуже дрібну молоду картоплю з тонкою шкіркою.

Зморшкувата картопля

Зморшкувата картопля

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Інгредієнти:

дрібна молода картопля – 1, 2 кг;

велика морська сіль – 5 ст. л., можна більше.

Для соусу мохо-рохо:

паприка мелена – 1 ст. л.;

часник – 2 зуб.;

червоний перець без насіння;

білий винний оцет – 1 ст. л.;

кумін (зіра) – половина ч. л.

оливкова олія – 50 мл або більше.

Для соусу мохо-філянтро:

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пучок кінзи;

часник – 2 зуб.;

зелений перчик чилі без насіння;

білий винний оцет – 1 ст. л.;

кумін (зіра) – кілька щіпок.

оливкова олія – 50 мл або більше.

Як приготувати:

Картоплю ретельно вимити. Скласти у велику каструлю таналити води, щоб вона покривала її, додати сіль. Картоплю довести до кипіння та готувати на сильному вогні 20-25 хвилин. Коли буде готова, злити воду. Повернути каструлю на плиту, давши випаруватись волозі. За цей час картопля має стати зморшкуватою і утвориться соляний наліт. Кілька разів струсити каструлю з картоплею, подавати із соусами.

Раніше ми писали про узбецьку самсу, для її начинки потрібна картопля та фарш.