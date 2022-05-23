Морщинистый картофель (молодой) – простой рецепт с Канарских островов

У нас к молодому картофелю добавляют мак, на Канарских островах его варят в большом количестве крупной морской соли. Там это одно из главных национальных блюд.

Когда картошка сварится, а вода выпарится, на клубнях образуется солевой налет и симпатичные морщинки.

Морщинистый картофель - рецепт испанской кухни / Фото: www.thespruceeats.com

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Желательно варить картофель в большой кастрюле, чтобы он поместился в один слой. Когда вода закипит и начнет шипеть, увеличьте огонь и ждите испарения влаги.

Ниже также есть два рецепта соуса, выбирайте любой или готовьте два, тщательно перемешав все нужные для этого ингредиенты.

Как советуют на сайте www.thespruceeats.com, выбирайте очень мелкую молодую картошку с тонкой кожицей.

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Морщинистый картофель

Морщинистый картофель / Фото: zernograd.com

Ингредиенты:

мелкий молодой картофель – 1, 2 кг;

крупная морская соль – 5 ст. л., можно больше.

Для соуса мохо-рохо:

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паприка молотая – 1 ст. л.;

чеснок – 2 зуб.;

красный перец без семян;

белый винный уксус – 1 ст. л.;

кумин (зира) – половина ч. л.

оливковое масло – 50 мл или больше.

Для соуса мохо-филянтро:

пучок кинзы;

чеснок – 2 зуб.;

зеленый перчик чили без семян;

белый винный уксус – 1 ст. л.;

кумин (зира) – несколько щепоток.

оливковое масло – 50 мл или больше.

Как приготовить:

Картофель тщательно вымыть. Сложить в большую кастрюлю и налить воды, чтобы она только покрывала его, добавить соль. Картофель довести до кипения и готовить на сильном огне 20-25 минут. Когда будет, готов слить воду. Вернуть кастрюлю на плиту, дав испариться влаге. За это время картофель должен стать морщинистым и образуется соляной налет. Несколько раз встряхнуть кастрюлю с картофелем, подавать с соусами.

Ранее мы писали об узбекской самсе, для ее начинки нужен картофель и фарш.