На кожен день та на 8 Березня – рецепт поживних мініпирогів з готового тіста

Ці мініпироги дуже симпатичні, можна готувати на сніданок і поставити, крім іншого, на святковий стіл до 8 Березня.
Рецепт від Мashed.com універсальний, тобто варіанти начинок можуть бути найрізноманітнішими, виходячи з вмісту вашого холодильника.
Мініпироги з начинкою / Фото: www.mashed.com
Після формування заготівель для мініпирогів їх потрібно змастити яйцем, потримати в морозилці 10-15 хвилин. Яйця для начинки викладаються збитими та обсмаженими.
Мініпироги з ковбасою або відвареним м'ясом
Інгредієнти:
- 1 упаковка листкового тіста;
- 7 яєць;
- бекон, відварене м'ясо або ковбаса;
- сир;
- сіль, перець;
- сушені трави або свіжа зелень.
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Як приготувати:
- Розморозьте тісто. Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Розріжте кожен лист листкового тіста на 4 квадрати, всього вийде 8.
- Складіть кожен квадрат навпіл по діагоналі, щоб вийшов трикутник, зробіть надрізи з лівого та правого боку. Розгорніть тісто і схрестіть кожен бік, щоб вийшла рамка.
- Викладіть квадратики з тіста на змащене олією або застелене папером деко.
- Збийте 1 яйце і злегка змастіть тісто. Заморозьте квадрати тіста впродовж 10 хвилин.
- Збийте решту яєць, злегка обсмажте, відкладіть.
- Випікайте заготівлі 10 хвилин. Вийміть тісто з духовки, проткніть центр виделкою. Викладіть начинку.
- Випікайте ще 10-15 хвилин, доки вони не стануть золотавими, а сир не розплавиться.
- Прикрасьте зеленню.
Тут дивіться, як сформувати ці мініпироги перед випіканням.