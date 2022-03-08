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На кожен день та на 8 Березня – рецепт поживних мініпирогів з готового тіста

Ірина Маслова
8 березня, 09:41
Тісто це листкове, пироги формуються порційно. Їхні автори пропонують взяти яйця, відварене м'ясо та трохи сиру для начинки, це все можна міняти та додавати інші інгредієнти

Ці мініпироги дуже симпатичні, можна готувати на сніданок і поставити, крім іншого, на святковий стіл до 8 Березня.

Рецепт від Мashed.com універсальний, тобто варіанти начинок можуть бути найрізноманітнішими, виходячи з вмісту вашого холодильника.

Мініпироги з начинкою / Фото: www.mashed.com

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Після формування заготівель для мініпирогів їх потрібно змастити яйцем, потримати в морозилці 10-15 хвилин. Яйця для начинки викладаються збитими та обсмаженими.

Мініпироги з ковбасою або відвареним м'ясом

Інгредієнти:

  • 1 упаковка листкового тіста;
  • 7 яєць;
  • бекон, відварене м'ясо або ковбаса;
  • сир;
  • сіль, перець;
  • сушені трави або свіжа зелень.

Рецепт салату "8 Березня" з рибних консервів та плавленого сиру знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. Розморозьте тісто. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  2. Розріжте кожен лист листкового тіста на 4 квадрати, всього вийде 8.
  3. Складіть кожен квадрат навпіл по діагоналі, щоб вийшов трикутник, зробіть надрізи з лівого та правого боку. Розгорніть тісто і схрестіть кожен бік, щоб вийшла рамка.
  4. Викладіть квадратики з тіста на змащене олією або застелене папером деко.
  5. Збийте 1 яйце і злегка змастіть тісто. Заморозьте квадрати тіста впродовж 10 хвилин.
  6. Збийте решту яєць, злегка обсмажте, відкладіть.
  7. Випікайте заготівлі 10 хвилин. Вийміть тісто з духовки, проткніть центр виделкою. Викладіть начинку.
  8. Випікайте ще 10-15 хвилин, доки вони не стануть золотавими, а сир не розплавиться.
  9. Прикрасьте зеленню.

Тут дивіться, як сформувати ці мініпироги перед випіканням.