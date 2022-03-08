На каждый день и на 8 Марта – рецепт сытных мини-пирогов из готового теста

Эти мини-пироги очень симпатичные, можно готовить на завтрак и поставить, кроме прочего, на праздничный стол к 8 Марта.
Рецепт от Мashed.com универсальный, то есть варианты начинок могут быть самыми разнообразными, исходя из содержимого вашего холодильника.
Мини-пироги с начинкой / Фото: www.mashed.com
После формовки заготовок для мини-пирогов, их нужно смазать яйцом, подержать в морозилке 10-15 минут. Яйца для начинки выкладываются взбитыми и обжаренными.
Мини-пироги с колбасой или отварным мясом
Ингредиенты:
- 1 упаковка слоеного теста;
- 7 яиц;
- бекон, отварное мясо или колбаса;
- сыр;
- соль, перец;
- сушеные травы или свежая зелень.
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Как приготовить:
- Разморозьте тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов.
- Разрежьте каждый лист слоеного теста на 4 квадрата, всего получится 8.
- Сложите каждый квадрат пополам по диагонали, чтобы получился треугольник, сделайте надрезы с левой и правой стороны. Разверните тесто и скрестите каждую сторону, чтобы получилась рамка.
- Выложите квадратики из теста на смазанный маслом или застеленный бумагой противень.
- Взбейте 1 яйцо и слегка смажьте им тесто. Заморозьте квадраты теста в течение 10 минут.
- Взбейте остальные яйца, слегка обжарьте, отложите.
- Выпекайте заготовки 10 минут. Выньте тесто из духовки, проткните центр вилкой. Выложите начинку.
- Выпекайте еще 10–15 минут, пока они не станут золотистыми, а сыр не расплавится.
- Украсьте зеленью.
Здесь смотрите, как сформировать эти мини-пироги перед выпечкой.