Напій та шампанське з бузини – як просто зробити в домашніх умовах

Плюс ще один корисний напій до списку улюблених домашніх, крім квасу. Кожну гілочку з квітами бузини добре огляньте на наявність комах і сміття. Мити їх, як каже авторка цього напою Смачні секрети. Затишні поради, не обов'язково.

Готуватиметься у великому пластиковому бутилі. Пити його можна за п'ять днів, додавши за смаком сік лимона та мед.

Рецепт напою з бузини

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А от щоб отримати домашнє шампанське з бузини, але напій має побути в темному місці або в погребі до пів року.

Напій з бузини

Напій з бузини

Інгредієнти:

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15 шт. квіток бузини;

400 г цукру;

по 10 г ванільного цукру, лимонної кислоти;

4 л води.

Як приготувати:

Цукор, ванільний цукор та лимонну кислоту залити одним літром води кімнатної температури та добре перемішати. Вилити в бутиль. Додати бузину, закрити бутиль. Струсити і залишити бродити за кімнатної температури на 5 діб. Напій процідити та розлити по пляшках. Зберігати в холодильнику.

У відео дивіться, як готує напій з бузини авторка рецепта.

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