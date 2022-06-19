Напій та шампанське з бузини – як просто зробити в домашніх умовах

Плюс ще один корисний напій до списку улюблених домашніх, крім квасу. Кожну гілочку з квітами бузини добре огляньте на наявність комах і сміття. Мити їх, як каже авторка цього напою Смачні секрети. Затишні поради, не обов'язково.
Готуватиметься у великому пластиковому бутилі. Пити його можна за п'ять днів, додавши за смаком сік лимона та мед.
Рецепт напою з бузини
А от щоб отримати домашнє шампанське з бузини, але напій має побути в темному місці або в погребі до пів року.
Напій з бузини
Напій з бузини
Інгредієнти:
- 15 шт. квіток бузини;
- 400 г цукру;
- по 10 г ванільного цукру, лимонної кислоти;
- 4 л води.
Як приготувати:
- Цукор, ванільний цукор та лимонну кислоту залити одним літром води кімнатної температури та добре перемішати. Вилити в бутиль.
- Додати бузину, закрити бутиль. Струсити і залишити бродити за кімнатної температури на 5 діб.
- Напій процідити та розлити по пляшках. Зберігати в холодильнику.
У відео дивіться, як готує напій з бузини авторка рецепта.
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