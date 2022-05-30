Газований і з пінкою – цікавий рецепт домашнього квасу

Домашні напої варіюються від модного мигдального молока до улюбленого квасу. Який квас можна назвати ідеальним? Коли він з газиками та красиво піниться. Це досягається шляхом подвійного заливання сухарів.
Обидві рідини потім з'єднуються, осад залишаємо на дні каструлі, і вистоюються із цукром, дріжджами та родзинками.
Ольга Матвій каже, що дуже важливо не пересушити хліб у духовці, інакше він дасть гіркуватий присмак квасу.
Домашній квас
Інгредієнти:
- чорний хліб – 400 г;
- вода – 4 літри;
- свіжі дріжджі – 10 г;
- цукор – 150 г;
- родзинки – 50 г.
Як приготувати:
- Хліб нарізати невеликими шматочками. Прибрати в духовку на 18-20 хвилин.
- Висипати в банку і залити двома літрами окропу. Залишити до повного остигання.
- Злити в миску через марлю у шість шарів. Хліб трохи віджати та перекласти в банку. Залити двома літрами окропу. Залишити на годину. Процідити через марлю та віджати хліб.
- У каструлі з'єднати дві рідини після проціджування хліба. Осад намагатися не наливати. Додати дріжджі розмішати.
- Додати цукор та родзинки, перемішати. Накрити кришкою і залишити на вісім годин.
- Перелити в пляшку з кришкою та прибрати в холодильник на кілька годин.
Усе про цей квас дивіться в ролику від авторки рецепта.
Обов'язково спробуйте спекти домашній кукурудзяний хліб. Він готується за 30 хвилин.