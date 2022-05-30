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Газований і з пінкою – цікавий рецепт домашнього квасу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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30 травня, 11:57
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Сухарі заллються окропом двічі, потім ці дві рідини настоюватимуться з дріжджами, цукром та родзинками
Домашній хлібний квас
Домашній хлібний квас

Домашні напої варіюються від модного мигдального молока до улюбленого квасу. Який квас можна назвати ідеальним? Коли він з газиками та красиво піниться. Це досягається шляхом подвійного заливання сухарів.

Обидві рідини потім з'єднуються, осад залишаємо на дні каструлі, і вистоюються із цукром, дріжджами та родзинками.

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Ольга Матвій каже, що дуже важливо не пересушити хліб у духовці, інакше він дасть гіркуватий присмак квасу.

Домашній квас

Хлібний квас на дріжджах
Хлібний квас на дріжджах

Інгредієнти:

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  • чорний хліб – 400 г;
  • вода – 4 літри;
  • свіжі дріжджі – 10 г;
  • цукор – 150 г;
  • родзинки – 50 г.

Як приготувати:

  1. Хліб нарізати невеликими шматочками. Прибрати в духовку на 18-20 хвилин.
  2. Висипати в банку і залити двома літрами окропу. Залишити до повного остигання.
  3. Злити в миску через марлю у шість шарів. Хліб трохи віджати та перекласти в банку. Залити двома літрами окропу. Залишити на годину. Процідити через марлю та віджати хліб.
  4. У каструлі з'єднати дві рідини після проціджування хліба. Осад намагатися не наливати. Додати дріжджі розмішати.
  5. Додати цукор та родзинки, перемішати. Накрити кришкою і залишити на вісім годин.
  6. Перелити в пляшку з кришкою та прибрати в холодильник на кілька годин.

Усе про цей квас дивіться в ролику від авторки рецепта.

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Обов'язково спробуйте спекти домашній кукурудзяний хліб. Він готується за 30 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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