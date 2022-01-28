"Наполеон" дієтичний – рецепт смачно-корисного десерту

Подібні десерти бувають максимально швидкими, як сирний магкейк з бананом, а бувають, коли потрібно почекати, доки він просочиться.

Як і з цим дієтичним "Наполеоном". Його автор не вказує, який саме підсолоджувач використовувати. Він точно у вас є, якщо дотримуєтеся правильного харчування.

Дієтичний "Наполеон" / Фото: instagram.com/tsandreeva_79/

Реклама

На сторінці pp.food_recepts радять не боятися додавати підсолоджувач у крем, адже тісто буде несолодким.

Дієтичний "Наполеон"

Дієтичний "Наполеон" / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Інгредієнти:⠀

Реклама

лаваш – 230 г;⠀

жовток;

кукурудзяний крохмаль – 30 г;

молоко – 300 г;⠀

підсолоджувач – за смаком.

Ще один подібний рецепт – вівсяного торта з бананом – знайдете тут.

Як приготувати: