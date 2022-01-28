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"Наполеон" дієтичний – рецепт смачно-корисного десерту

Ірина Маслова
28 січня, 18:43
Потрібен лаваш. Перед формуванням він трохи підсушується на сковороді. Підсолоджувач у крем можна не економити через прісність коржів

Подібні десерти бувають максимально швидкими, як сирний магкейк з бананом, а бувають, коли потрібно почекати, доки він просочиться.

Як і з цим дієтичним "Наполеоном". Його автор не вказує, який саме підсолоджувач використовувати. Він точно у вас є, якщо дотримуєтеся правильного харчування.

Дієтичний "Наполеон" / Фото: instagram.com/tsandreeva_79/

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На сторінці pp.food_recepts радять не боятися додавати підсолоджувач у крем, адже тісто буде несолодким.

Дієтичний "Наполеон"

Дієтичний "Наполеон" / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Інгредієнти:⠀

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  • лаваш – 230 г;⠀
  • жовток;
  • кукурудзяний крохмаль – 30 г;
  • молоко – 300 г;⠀
  • підсолоджувач – за смаком.

Ще один подібний рецепт – вівсяного торта з бананом – знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Для крему збити жовток з підсолоджувачем. Крохмаль змішати з молоком до однорідної консистенції. Поєднати обидві суміші. Варити на повільному вогні до легкого загустіння. Зняти з вогню та дати охолонути.⠀
  2. Лаваш нарізати на однакові круги або квадрати. Підсушити на сухій сковороді.
  3. Зібрати торт і посипати крихтою із залишків лаваша. Відправити у холодильник на кілька годин.