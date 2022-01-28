"Наполеон" диетический – рецепт вкусно-полезного десерта

Подобные десерты бывают максимально быстрыми, как творожный магкейк с бананом, а бывают, когда нужно подождать, пока он пропитается.

Как и с этим диетическим "Наполеоном". Его автор не указывает, какой именно подсластитель использовать. Наверняка у вас есть свой любимый, если придерживаетесь правильного питания.

Диетический "Наполеон" / Фото: instagram.com/tsandreeva_79/

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На странице pp.food_recepts советуют не бояться добавлять подсластитель в крем, так как тесто будет несладким.

Диетический "Наполеон"

Диетический "Наполеон" / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Ингредиенты:⠀

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лаваш – 230 г;⠀

желток;

кукурузный крахмал – 30 г;

молоко – 300 г;⠀

подсластитель – по вкусу.⠀

Еще один подобный рецепт – овсяного торта с бананом – найдете здесь.

Как приготовить: