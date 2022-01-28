"Наполеон" диетический – рецепт вкусно-полезного десерта

Подобные десерты бывают максимально быстрыми, как творожный магкейк с бананом, а бывают, когда нужно подождать, пока он пропитается.
Как и с этим диетическим "Наполеоном". Его автор не указывает, какой именно подсластитель использовать. Наверняка у вас есть свой любимый, если придерживаетесь правильного питания.
Диетический "Наполеон" / Фото: instagram.com/tsandreeva_79/
На странице pp.food_recepts советуют не бояться добавлять подсластитель в крем, так как тесто будет несладким.
Диетический "Наполеон"
Диетический "Наполеон" / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/
Ингредиенты:⠀
- лаваш – 230 г;⠀
- желток;
- кукурузный крахмал – 30 г;
- молоко – 300 г;⠀
- подсластитель – по вкусу.⠀
Еще один подобный рецепт – овсяного торта с бананом – найдете здесь.
Как приготовить:
- Для крема взбить желток с подсластителем. Крахмал смешать с молоком до однородной консистенции. Соединить обе смеси. Варить на медленном огне до легкого загустения. Снять с огня и дать остыть.⠀
- Лаваш нарезать на одинаковые круги или квадраты. Подсушить на сухой сковороде.⠀
- Собрать торт и посыпать крошкой из остатков лаваша. Отправить в холодильник на несколько часов.