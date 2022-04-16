Справжні гуцульські книдлі зі шкварками – підійдуть і до обіду, і до вечері

Страв в українській кухні, де є варене тісто, чимало. Насамперед це вареники. Якщо не куштували гігантські гилуни, візьміть до уваги цей рецепт.
Отже, книдлі – це, скоріше, величезні галушки. Тісто для них замішується на сирій картоплі та картопляному пюре.
Гуцульські книдлі зі шкварками / Фото: instagram.com/yulianayuriy/
Зустрічається ще одна назва книдлів – палюшки, вони замішуються разом із сиром та мають довгасту форму.
Форма для книдлів більше кругла. Коли вони зваряться, додайте вершкове масло або олію. І обов'язково підсмажте цибулю та шкварки.
Рецепт з каналу ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.
Гуцульські книдлі зі шкварками
Гуцульські книдлі зі шкварками / Фото: etnocook.com.ua
Складові:
- картопля варена та сира – по 1 кг;
- яйця – 2 шт.;
- сіль, перець – за смаком;
- борошно – 350-400 г;
- вершкове масло – для подачі;
- шкварки та смажена цибуля.
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Як приготувати:
- Один кілограм картоплі відварити та подрібнити у пюре. Додати трохи олії, перемішати.
- Сиру картоплю натерти, добре віджати сік і з'єднати з пюре. Додати сіль та перець за смаком, перемішати.
- Всипати борошно, вбити яйця, замісити тісто і розділити на невеликі коржики.
- Відварити до готовності у підсоленій воді та викласти в миску. Додати вершкове масло й перемішати.
- Подавати зі шкварками та смаженою цибулею.
Детальніше про гуцульські книдлі дивіться у відео нижче.