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Юшка перлова із сушеними грибами – стародавній рецепт української кухні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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19 березня, 18:25
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Гриби відварюються до м'якості окремо, можна використовувати трохи грибного бульйону. Подавати зі сметаною та за бажанням – з вареним яйцем
Юшка із сушених грибів із перловкою
Юшка із сушених грибів із перловкою / Фото: instagram.com/iamcookru/

Продовжуємо знайомитися з рецептами Зінаїди Клиновецької, які були об'єднані у книзі "Страви та напої в Україні від 1913 року".

Про борщ, який авторка знайшла у місті Бахмач Чернігівської області, ми писали.

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Тепер ось ця юшка. Вона може бути пісною, а можна подати її зі сметаною та вареним яйцем для більшої ситності.

В оригінальному рецепті є корінь петрушки та селера, додавайте все, що є з цього, і за своїм смаком.

Юшка перлова із сушеними грибами

Суп з лісовими грибами та перловкою
Суп з лісовими грибами та перловкою / Фото: instagram.com/marafon_anastasia/

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Інгредієнти на 1,5 літра води:

  • 1-2 цибулини;
  • 2 моркви;
  • 8 шт. сушених грибів;
  • 100 г перловки;
  • 8 шт. картопля;
  • сіль, перець.

Тут дізнаєтеся про українську страву шпундру з буряком і м'ясом та як її приготувати.

Як приготувати:

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  1. Цибулю і моркву нарізати і обсмажити на олії. Додати 1 ст. л. борошна, перемішати та готувати кілька хвилин.
  2. Гриби відварити до м'якості та нарізати.
  3. Викласти в киплячу підсолену воду. Додати промиту перловку, варити до готовності крупи.
  4. Додати картоплю, нарізані гриби, посолити та поперчити. Варити до готовності. Подавати зі сметаною.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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