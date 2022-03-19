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Похлебка перловая с сушеными грибами – старинный рецепт украинской кухни

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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19 марта, 18:25
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Грибы отвариваются до мягкости отдельно, можно использовать немного грибного бульона. Подавать со сметаной и по желанию – с вареным яйцом
Похлебка из сушеных грибов с перловкой
Похлебка из сушеных грибов с перловкой / Фото: instagram.com/iamcookru/

Продолжаем знакомиться с рецептами Зинаиды Клиновецкой, которые были объединены в книге "Блюда и напитки в Украине" от 1913 года.

О борще, который автор нашла в городе Бахмач Черниговской области, мы писали.

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Теперь вот эта похлебка. Она может быть постной, а можно подать ее со сметаной и вареным яйцом для большей сытности.

В оригинальном рецепте есть корень петрушки и сельдерей, добавляйте все, что есть из этого, и по своему вкусу.

Похлебка перловая с сушеными грибами

Суп с лесными грибами и перловкой
Суп с лесными грибами и перловкой / Фото: instagram.com/marafon_anastasia/

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Ингредиенты на 1,5 литра воды:

  • 1-2 луковицы;
  • 2 моркови;
  • 8 шт. сушеных грибов;
  • 100 г перловки;
  • 8 шт. картофель;
  • соль, перец.

Здесь узнаете об украинском блюде шпундре со свеклой и мясом и как его приготовить.

Как приготовить:

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  1. Лук и морковь нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить 1 ст. л. муки, перемешать и готовить несколько минут.
  2. Грибы отварить до мягкости и нарезать.
  3. Выложить в кипящую подсоленную воду. Добавить промытую перловку, варить до готовности крупы.
  4. Добавить картофель, нарезанные грибы, посолить и поперчить. Варить до готовности. Подавать со сметаной.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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