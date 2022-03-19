Похлебка перловая с сушеными грибами – старинный рецепт украинской кухни

Грибы отвариваются до мягкости отдельно, можно использовать немного грибного бульона. Подавать со сметаной и по желанию – с вареным яйцом

Похлебка из сушеных грибов с перловкой / Фото: instagram.com/iamcookru/

Продолжаем знакомиться с рецептами Зинаиды Клиновецкой, которые были объединены в книге "Блюда и напитки в Украине" от 1913 года.

О борще, который автор нашла в городе Бахмач Черниговской области, мы писали.

Реклама

Теперь вот эта похлебка. Она может быть постной, а можно подать ее со сметаной и вареным яйцом для большей сытности.

В оригинальном рецепте есть корень петрушки и сельдерей, добавляйте все, что есть из этого, и по своему вкусу.

Похлебка перловая с сушеными грибами

Суп с лесными грибами и перловкой / Фото: instagram.com/marafon_anastasia/

Реклама

Ингредиенты на 1,5 литра воды:

1-2 луковицы;

2 моркови;

8 шт. сушеных грибов;

100 г перловки;

8 шт. картофель;

соль, перец.

Здесь узнаете об украинском блюде шпундре со свеклой и мясом и как его приготовить.

Как приготовить:

Реклама