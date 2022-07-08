Навариста рибна юшка та секрети її приготування від Євгена Клопотенка (відео)

Безумовно, найсмачніша рибна юшка виходить на багатті. Про те, як її готують рибалки, ми розповідали. Але якщо знати деякі деталі її приготування, то казанок та відкритий вогонь не є обов'язковими.
Євген Клопотенко радить спочатку приготувати бульйон на обсмаженому корені селери, петрушки та з морквою. Наприкінці їх треба прибрати з каструлі.
Рецепт юшки з білої риби від Євгена Клопотенка / Фото: Колаж: Сьогодні
Також потрібно обсмажити м'якоть томатів на вершковому маслі з додаванням коньяку – і тільки потім завантажувати рибу.
Юшка з білої риби
Інгредієнти на 3,5 літри:
- 500-700 г короп (або будь-якої білої риби);
- 2-3 шт. моркви;
- ¼ шт. корінь селери (100-150 г);
- 1 шт. цибуля;
- 1 шт. корінь петрушки;
- 1 пучок петрушки;
- 2-3 шт. картоплі;
- 1 зубка часнику;
- 5 штук. лаврового листя;
- 50 г вершкового масла;
- 50 мл коньяку;
- 3-4 шт. помідорів;
- 10-12 горошин духмяного перцю;
- 1 ч. л. зерен коріандру;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Очистіть рибу і вийміть нутрощі, якщо ви купили цілу рибину. Якщо у вас є філе, можете залишити його цілим або розрізати на частини.
- Приготуйте овочевий бульйон. Для цього на сухій сковороді обсмажте одну велику моркву, ¼ кореня селери та корінь петрушки, нарізані довільними шматками, і половинки цибулини до рум'яної скоринки.
- Перекладіть овочі в каструлю та залийте водою. Варіть на середньому вогні 30 хвилин. Додайте в бульйон лаврове листя та 10-12 горошин духмяного перцю.
- Помідори (3-4 шт.) натріть на великій тертці, щоб отримати томатне пюре без шкірки. Тушкуйте в сковороді, де підрум'янювали овочі для бульйону, з додаванням 50 г вершкового масла 10-15 хвилин. Рідина випарується і вийде густе томатне пюре.
- Влийте в сковороду 50 мл коньяку та зачекайте, доки випарується алкоголь. Якщо вмієте, то можна підпалити коньяк у сковороді. Дочекайтеся, доки вогонь перегорить, і обережно перекладіть томатне пюре в бульйон.
- Картоплю (2-3 шт.) наріжте середнім кубиком, 1-2 моркви – півкільцями. Відправте все в овочевий бульйон.
- Відріжте від пучка петрушки стебла. Стебла петрушки перев'яжіть кулінарною ниткою і додайте до бульйону.
- Туди ж надішліть великі шматки риби (500-700 г) і 1 ч. л. зерен коріандру. Продовжуйте варити ще 20 хвилин, посоліть за смаком.
- З готової юшки дістаньте половинки цибулі та корінь селери, бо вони продовжуватимуть віддавати свої смаки, якщо їх залишити в каструлі. Рибу можна дістати і викласти на окрему тарілку.
- Готову юшку приправте перцем, додайте зелень петрушки та невелику кількість тертого часнику за бажанням.
Як готує свою рибну юшку Євген Клопотенко – дивіться нижче.
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