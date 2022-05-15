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Юшка на багатті – правила ідеальної страви та рецепт від рибалок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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15 травня, 12:06
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Використовується судак та дрібна риба. Судака потрібно засолити в одній ложці солі на 15 хвилин, дрібна рибка зробить бульйон наваристим
Як приготувати юшку на багатті
Як приготувати юшку на багатті

Якщо є казанок і можливість використовувати його просто неба, то можна приготувати дуже багато смачного.

Наваристий куліш і юшка стоять у цьому списку на перших позиціях.

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Для цього рецепта використовуватиметься дрібна рибка і судак. Останній, випотрошений і вимитий, має полежати в солі хвилин 10-15.

Дрібну рибку потрібно загорнути у кілька шарів марлі, зав'язати та відварити – бульйон буде насиченішим.

Правильна юшка має бути прозорою, тому періодично знімайте піну. Крупніше, а саме півкільцями, ріжте цибулю. Цибулю краще вимити та не чистити від лушпиння.

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Рецепт з каналу готує Микита Сергійович.

Юшка на багатті із судака

Рецепт юшки на судаку
Рецепт юшки на судаку

Інгредієнти:

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  • 2,5 л води;
  • дрібна риба;
  • 5 штук. картоплі;
  • судак;
  • по 1 шт. цибулі, моркви;
  • корінь селери;
  • лаврове листя, духмяний перець, сіль, петрушка.

Як смачно запекти картоплю у фользі та ідеальний соус до страви знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Рибу скласти у кілька шарів марлі, зав'язати та опустити у холодну воду.
  2. Картоплю крупно нарізати. У цибулі зрізати хвостики, лушпиння не очищати, нарізати півкільцями, моркву нарізати півкільцями, селеру – крупно.
  3. Піну з рибного бульйону, дістати рибу. Долити води, довести до кипіння та додати овочі.
  4. Судака почистити. Відрізати плавники, з голови дістати зябра і прибрати нутрощі. Добре промити та нарізати.
  5. Рибу засолити за 15 хвилин до приготування однією столовою ложкою солі. Додати до бульйону. Готувати 15 хвилин.
  6. За 5 хвилин до готовності додати лаврове листя та духмяний перець.
  7. Зняти піну, готувати 5 хвилин. Довести до смаку сіллю.
  8. На бажання додати 50 грамів горілки й загасити поліно у юшці.
  9. Подавати з петрушкою.

Тут читайте про секрети приготування шурпи як на багатті, так і в каструлі на плиті.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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