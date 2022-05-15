Юшка на багатті – правила ідеальної страви та рецепт від рибалок

Використовується судак та дрібна риба. Судака потрібно засолити в одній ложці солі на 15 хвилин, дрібна рибка зробить бульйон наваристим

Як приготувати юшку на багатті

Якщо є казанок і можливість використовувати його просто неба, то можна приготувати дуже багато смачного.

Наваристий куліш і юшка стоять у цьому списку на перших позиціях.

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Для цього рецепта використовуватиметься дрібна рибка і судак. Останній, випотрошений і вимитий, має полежати в солі хвилин 10-15.

Дрібну рибку потрібно загорнути у кілька шарів марлі, зав'язати та відварити – бульйон буде насиченішим.

Правильна юшка має бути прозорою, тому періодично знімайте піну. Крупніше, а саме півкільцями, ріжте цибулю. Цибулю краще вимити та не чистити від лушпиння.

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Рецепт з каналу готує Микита Сергійович.

Юшка на багатті із судака

Рецепт юшки на судаку

Інгредієнти:

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2,5 л води;

дрібна риба;

5 штук. картоплі;

судак;

по 1 шт. цибулі, моркви;

корінь селери;

лаврове листя, духмяний перець, сіль, петрушка.

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Як приготувати:

Рибу скласти у кілька шарів марлі, зав'язати та опустити у холодну воду. Картоплю крупно нарізати. У цибулі зрізати хвостики, лушпиння не очищати, нарізати півкільцями, моркву нарізати півкільцями, селеру – крупно. Піну з рибного бульйону, дістати рибу. Долити води, довести до кипіння та додати овочі. Судака почистити. Відрізати плавники, з голови дістати зябра і прибрати нутрощі. Добре промити та нарізати. Рибу засолити за 15 хвилин до приготування однією столовою ложкою солі. Додати до бульйону. Готувати 15 хвилин. За 5 хвилин до готовності додати лаврове листя та духмяний перець. Зняти піну, готувати 5 хвилин. Довести до смаку сіллю. На бажання додати 50 грамів горілки й загасити поліно у юшці. Подавати з петрушкою.

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