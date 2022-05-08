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Рецепт картоплі у фользі – готується на мангалі, обов'язково буде соковитою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 травня, 12:00
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І ще простий рецепт соусу, з яким варто подати картоплю. Він готується на основі сметани, тертого сиру, часнику та зелені
Рецепт смачної картоплі у фользі
Рецепт смачної картоплі у фользі / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Ну от як вийти на пікнік і не посмажити соковитий шашлик, а до нього не подати розсипчасту та ароматну картоплю у фользі? Ніяк. Це дві нероздільні позиції обіду на природі.

У цьому рецепті пропонується зробити надрізи на картоплі, в які потраплятиме заправка на основі олії та спецій.

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Подавайте готову картоплю із соусом зі сметани, часнику, тертого сиру та зелені.

Рецепт картоплі у фользі від фудблогера zhivojhleb.

Картопля у фользі на мангалі

Картопля у фользі на мангалі
Картопля у фользі на мангалі / Фото: instagram.com/zhivojhleb/

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Інгредієнти:

  • 10 шт. картопля;
  • 100 мл олія;
  • по 1/2 ч. л. чорний перець, паприка;
  • сіль та гострий перець;
  • 3 зуб. часнику;
  • 2 гілочки розмарину.

Якщо плануєте шашлик та овочі на грилі, то тут знайдете одразу чотири соуси до них. ⠀

Як приготувати:

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  1. Вимиту картоплю в кожушках нарізати дрібними часточками, але не до кінця.
  2. Викласти на фольгу та посолити, а із самої фольги зробити човник.
  3. Для заправки в олію покласти всі прянощі, вичавити часник (через прес), перемішати.
  4. Вилити на всю картоплю, розподіляючи на розрізи. Викласти розмарин. Загорнути картоплю у фольгу.
  5. Запекти для готовності.

Ідеальний рецепт шашлику та маринаду до нього від Євгена Клопотенка читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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