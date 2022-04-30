Ідеальний шашлик зі свинячої шиї – поради від професіонала

Шматки м'яса для такого шашлику мають бути великими. Маринується воно впродовж однієї години в найпростіших спеціях та олії

Як смачно посмажити шашлик зі свинячої шиї / Фото: samer daboul

У кожного, хто розуміється на шашлику, є свої методи в цій справі. Хтось звертається по рецепт до шеф-кухарів, хтось покладається лише на свої особисті напрацювання.

Ці рекомендації ми знайшли на каналі У ГЕОРГА, професіонала у приготуванні шашлику.

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Отже, у нас свиняча шия, м'ясо жирне та соковите, нарізати його крупно. Замаринується воно впродовж години в найпростіших спеціях.

Підготовка шашлику

Обов'язково видаліть лімфовузли у свинячої шиї / Фото: Pixabay

Перед тим, як нарізати м'ясо, приберіть лімфовузли. Інакше шашлик матиме неприємний запах.

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М'ясо потрібне нарізати шматками завтовшки 5-7 сантиметрів. Потім розкласти м'ясо на поверхню, тим самим готуючи його до швидкого маринаду.

Як замаринувати свинячий шашлик за одну годину

У мариноване м'ясо обов'язково додайте трохи води, м'ясо її вбере / Фото: Инстаграм

Для швидкого маринаду знадобиться:

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На два кілограми м'яса візьміть дві столові ложки солі, одну чайну ложку чорного перцю, за смаком додайте паприку та червоний перець. Потім наріжте невелику цибулину півкільцями та насипте на м'ясо.

Візьміть 50 мілілітрів олії та полийте майбутній шашлик. Олія запечатає м'ясо й не дасть соку втекти, а ароматам випаруватися.

Упродовж декількох хвилин потрібно акуратно перемішати м'ясо руками. Тепер його треба скласти в контейнер і додати 50 мілілітрів води, знову перемішайте. М'ясо вбере воду, утворюючи сік.

Коли нанизуватимете шашлик на шампури, обов'язково струшуйте цибулю.

Найкращі соуси для шашлику на будь-який смак знайдете в цьому матеріялі.

Як правильно смажити шашлик зі свинячої шиї

Шашлик готовий, коли з'являється прозорий м'ясний сік / Фото: Pixabay

Починати смажити потрібно, коли вугілля прогорить. Перед тим, як ставити шампури, посипте вугілля сіллю, щоб воно не розгорілося.

Колір м'яса – це індикатор готовності шашлику. Щойно по краях воно почне біліти, готуйте ще кілька хвилин, а потім перевертайте на інший бік.

Продовжуйте смажити доти, доки з м'яса не почне виділятися прозорий сік. Готове м'ясо загорніть у лаваш та фольгу і дайте відпочити.

Смачний шашлик можна приготувати й у духовці, як це зробити – читайте тут.