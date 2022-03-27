Соковитий м'який шашлик у духовці – весь секрет в особливому маринаді

Готувати шашлик треба лише 30 хвилин, але маринуватися він має якнайдовше. Викладайте шпажки з м'ясом на застелене пергаментом деко або на форму для запікання з невеликою кількістю води

Шашлик зі свинини: рецепт з фото / Фото: Depositphotos

Найрізноманітніших м'ясних страв є дуже багато. Чого вартий біфштекс верхи, який подається зі смаженим яйцем і придуманий у Франції.

Шашлик – це хоч і просто, але люблять його практично всі без винятку. Шашлик у духовці можна зробити нічим не гірше, ніж це було б на відкритому вогні.

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М'якість та соковитість йому подарують томати у власному соку. І, звичайно, що довше м'ясо маринуватиметься, то краще.

Якщо дозволяє піч, останні хвилини приготування увімкніть режим гриль для красивої скоринки.

Рецепт від фудблогерки Калніна Наталія.

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Шашлик у духовці

Шашлик зі свинини в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

м'ясо – 1 кг;

приправа для шашлику – 1,5 ч. л.;

перець – за смаком;

цибуля – 3-4шт.;

сіль – 1 ч. л.;

томати у власному соку – 700 мл.

Тут знайдете рецепт красивої м'ясної страви – зразок князя Радзивілла.

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Як приготувати:

М'ясо нарізати меншим кубиком, ніж звичайний шашлик. Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль і злегка пом'яти руками. До м'яса додати спеції до смаку, перемішати. Додати томати у власному соку. Томати пом'яти руками та перемішати. Залишити м'ясо у прохолодному місці мінімум на три години. Шпажки залити окропом та залишити на 20-30 хвилин. Нанизати м'ясо. На дно дека налити трохи води, щоб м'ясний сік не підгорів. Готувати у розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин. Після 20 хвилин приготування перевернути шашлик. За кілька хвилин до закінчення можна ввімкнути на кілька хвилин гриль.

Докладніше про цей шашлик дивіться у ролику.