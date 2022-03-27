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Соковитий м'який шашлик у духовці – весь секрет в особливому маринаді

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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27 березня, 15:35
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Готувати шашлик треба лише 30 хвилин, але маринуватися він має якнайдовше. Викладайте шпажки з м'ясом на застелене пергаментом деко або на форму для запікання з невеликою кількістю води
Шашлик зі свинини: рецепт з фото
Шашлик зі свинини: рецепт з фото / Фото: Depositphotos

Найрізноманітніших м'ясних страв є дуже багато. Чого вартий біфштекс верхи, який подається зі смаженим яйцем і придуманий у Франції.

Шашлик – це хоч і просто, але люблять його практично всі без винятку. Шашлик у духовці можна зробити нічим не гірше, ніж це було б на відкритому вогні.

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М'якість та соковитість йому подарують томати у власному соку. І, звичайно, що довше м'ясо маринуватиметься, то краще.

Якщо дозволяє піч, останні хвилини приготування увімкніть режим гриль для красивої скоринки.

Рецепт від фудблогерки Калніна Наталія.

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Шашлик у духовці

Шашлик зі свинини в духовці
Шашлик зі свинини в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • м'ясо – 1 кг;
  • приправа для шашлику – 1,5 ч. л.;
  • перець – за смаком;
  • цибуля – 3-4шт.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • томати у власному соку – 700 мл.

Тут знайдете рецепт красивої м'ясної страви – зразок князя Радзивілла.

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Як приготувати:

  1. М'ясо нарізати меншим кубиком, ніж звичайний шашлик.
  2. Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль і злегка пом'яти руками.
  3. До м'яса додати спеції до смаку, перемішати.
  4. Додати томати у власному соку. Томати пом'яти руками та перемішати. Залишити м'ясо у прохолодному місці мінімум на три години.
  5. Шпажки залити окропом та залишити на 20-30 хвилин. Нанизати м'ясо.
  6. На дно дека налити трохи води, щоб м'ясний сік не підгорів.
  7. Готувати у розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин. Після 20 хвилин приготування перевернути шашлик. За кілька хвилин до закінчення можна ввімкнути на кілька хвилин гриль.

Докладніше про цей шашлик дивіться у ролику.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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