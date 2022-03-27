Соковитий м'який шашлик у духовці – весь секрет в особливому маринаді

Найрізноманітніших м'ясних страв є дуже багато. Чого вартий біфштекс верхи, який подається зі смаженим яйцем і придуманий у Франції.
Шашлик – це хоч і просто, але люблять його практично всі без винятку. Шашлик у духовці можна зробити нічим не гірше, ніж це було б на відкритому вогні.
М'якість та соковитість йому подарують томати у власному соку. І, звичайно, що довше м'ясо маринуватиметься, то краще.
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Якщо дозволяє піч, останні хвилини приготування увімкніть режим гриль для красивої скоринки.
Рецепт від фудблогерки Калніна Наталія.
Шашлик у духовці
Інгредієнти:
- м'ясо – 1 кг;
- приправа для шашлику – 1,5 ч. л.;
- перець – за смаком;
- цибуля – 3-4шт.;
- сіль – 1 ч. л.;
- томати у власному соку – 700 мл.
Тут знайдете рецепт красивої м'ясної страви – зразок князя Радзивілла.
Як приготувати:
- М'ясо нарізати меншим кубиком, ніж звичайний шашлик.
- Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль і злегка пом'яти руками.
- До м'яса додати спеції до смаку, перемішати.
- Додати томати у власному соку. Томати пом'яти руками та перемішати. Залишити м'ясо у прохолодному місці мінімум на три години.
- Шпажки залити окропом та залишити на 20-30 хвилин. Нанизати м'ясо.
- На дно дека налити трохи води, щоб м'ясний сік не підгорів.
- Готувати у розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин. Після 20 хвилин приготування перевернути шашлик. За кілька хвилин до закінчення можна ввімкнути на кілька хвилин гриль.
Докладніше про цей шашлик дивіться у ролику.