Сочный мягкий шашлык в духовке – весь секрет в особенном маринаде

Самых разных мясных блюд существует очень много. Чего стоит бифштекс верхом, который подается с жареным яйцом и придуман во Франции.
Шашлык – это хоть и просто, но он любим всеми практически без исключения. Шашлык в духовке можно сделать ничем не хуже, чем это было бы на открытом огне.
Мягкость и сочность ему подарят томаты в собственном соку. И, конечно, чем дольше мясо будет мариноваться, тем лучше.
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Если позволяет печь, в последние минуты приготовления включите режим гриль для красивой корочки.
Рецепт от фудблогера Калнина Наталья.
Шашлык в духовке
Ингредиенты:
- мясо – 1 кг;
- приправа для шашлыка – 1,5 ч. л.;
- перец – по вкусу;
- лук – 3-4шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- томаты в собственном соку – 700 мл.
Здесь найдете рецепт красивого мясного блюда – зраз князя Радзивилла.
Как приготовить:
- Мясо нарезать меньшим кубиком, чем на обычный шашлык.
- Лук порезать полукольцами, добавить соль и слегка помять руками.
- К мясу добавить специи по вкусу, перемешать.
- Добавить томаты в собственном соку. Томаты помять руками и перемешать. Оставить мясо в прохладном месте минимум на три часа.
- Шпажки залить кипятком и оставить на 20-30 минут. Нанизать мясо.
- На дно противня налить немного воды, чтобы мясной сок не подгорел.
- Готовить в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. После 20 минут готовки перевернуть шашлык. За несколько минут до окончания можно включить на несколько минут функцию гриль.
Подробней об этом шашлыке смотрите в ролике.