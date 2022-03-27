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Сочный мягкий шашлык в духовке – весь секрет в особенном маринаде

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 марта, 15:35
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Готовить шашлык нужно всего лишь 30 минут, но мариноваться он должен как можно дольше. Выкладывайте шпажки с мясом на застеленный пергаментом противень или на форму для запекания с небольшим количеством воды
Шашлык из свинины: рецепт с фото
Шашлык из свинины: рецепт с фото / Фото: Depositphotos

Самых разных мясных блюд существует очень много. Чего стоит бифштекс верхом, который подается с жареным яйцом и придуман во Франции.

Шашлык – это хоть и просто, но он любим всеми практически без исключения. Шашлык в духовке можно сделать ничем не хуже, чем это было бы на открытом огне.

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Мягкость и сочность ему подарят томаты в собственном соку. И, конечно, чем дольше мясо будет мариноваться, тем лучше.

Если позволяет печь, в последние минуты приготовления включите режим гриль для красивой корочки.

Рецепт от фудблогера Калнина Наталья.

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Шашлык в духовке

Шашлык из свинины в духовке
Шашлык из свинины в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • мясо – 1 кг;
  • приправа для шашлыка – 1,5 ч. л.;
  • перец – по вкусу;
  • лук – 3-4шт.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • томаты в собственном соку – 700 мл.

Здесь найдете рецепт красивого мясного блюда – зраз князя Радзивилла.

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Как приготовить:

  1. Мясо нарезать меньшим кубиком, чем на обычный шашлык.
  2. Лук порезать полукольцами, добавить соль и слегка помять руками.
  3. К мясу добавить специи по вкусу, перемешать.
  4. Добавить томаты в собственном соку. Томаты помять руками и перемешать. Оставить мясо в прохладном месте минимум на три часа.
  5. Шпажки залить кипятком и оставить на 20-30 минут. Нанизать мясо.
  6. На дно противня налить немного воды, чтобы мясной сок не подгорел.
  7. Готовить в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. После 20 минут готовки перевернуть шашлык. За несколько минут до окончания можно включить на несколько минут функцию гриль.

Подробней об этом шашлыке смотрите в ролике.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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