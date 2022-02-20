Зразы князя Радзивилла – рецепт красивого мясного блюда

В этих зразах начинка из бекона, лука и хлеба. По легенде, самые первые радзивилловские мясные рулеты были с грибами и солеными огурцами

Радзивилловские зразы / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Мясных блюд с интересной интерпретацией и названием существует много. Пока что в этом плане лидирует эстонский рулет "Длинный мальчик" с вареным яйцом внутри.

Название этих зраз из Польши носит имя князя Радзивилла.

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Именно в его доме, на приеме по поводу восхождения на престол короля Генриха ІІІ Валуа, подали это блюдо.

Оно было настолько изумительным, что следующий королевский кубок был поднят за князя и его поваров.

Как сообщают на сайте Kuron.com.pl, радзивилловские зразы подавали с гречкой или укладывали в полые батоны из цельнозернового хлеба, поливали соусом и запекали.

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Радзивилловские зразы

Радзивилловские зразы / Фото: bookandcook.pl

Ингредиенты:

1 кг хорошей говядины;

250 г бекона;

250 г цельнозернового хлеба;

1 яйцо;

4 луковицы;

250 мл сливок 22%;

мука;

250 г сливочного масла для обжаривания;

соль, перец, специи.

И еще три рецепта мясных зраз найдете здесь.

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Как приготовить: