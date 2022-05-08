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Рецепт картофеля в фольге – готовится на мангале, обязательно получится сочным

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 мая, 12:00
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И еще простой рецепт соуса, с которым стоит подать картошку. Он готовится на основе сметаны, тертого сыра, чеснока и зелени
Рецепт вкусной картошки в фольге
Рецепт вкусной картошки в фольге / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Ну вот как выйти на пикник и не пожарить сочный шашлык, а к нему не подать рассыпчатую и ароматную картошку в фольге? Никак. Это две неразделимые позиции обеда на природе.

В этом рецепте предлагается сделать надрезы на картофеле, в которые будет попадать заправка на основе растительного масла и специй.

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Подавайте готовую картошку с соусом из сметаны, чеснока, тертого сыра и зелени.

Рецепт картошки в фольге от фудблогера zhivojhleb.

Картофель в фольге на мангале

Картофель в фольге на мангале
Картофель в фольге на мангале / Фото: instagram.com/zhivojhleb/

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Ингредиенты:

  • 10 шт. картофель;
  • 100 мл растительное масло;
  • по 1/2 ч. л. черный перец, паприка;
  • соль и острый перец;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 2 веточки розмарина.

Если планируете шашлык и овощи на гриле, то здесь найдете сразу четыре соуса к ним. ⠀

Как приготовить:

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  1. Вымытый картофель в мундирах нарезать мелкими дольками, но не до конца.
  2. Выложить на фольгу и посолить, а из самой фольги сделать лодочку.
  3. Для заправки в растительное масло положить все пряности, выдавить чеснок (через пресс), перемешать.
  4. Вылить на весь картофель, распределяя в разрезы. Выложить розмарин. Завернуть картофель в фольгу.
  5. Запечь для готовности.

Идеальный рецепт шашлыка и маринада к нему от Евгения Клопотенко читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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