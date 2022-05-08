Рецепт картофеля в фольге – готовится на мангале, обязательно получится сочным

Ну вот как выйти на пикник и не пожарить сочный шашлык, а к нему не подать рассыпчатую и ароматную картошку в фольге? Никак. Это две неразделимые позиции обеда на природе.
В этом рецепте предлагается сделать надрезы на картофеле, в которые будет попадать заправка на основе растительного масла и специй.
Подавайте готовую картошку с соусом из сметаны, чеснока, тертого сыра и зелени.
Далее по теме
Рецепт картошки в фольге от фудблогера zhivojhleb.
Картофель в фольге на мангале
Ингредиенты:
- 10 шт. картофель;
- 100 мл растительное масло;
- по 1/2 ч. л. черный перец, паприка;
- соль и острый перец;
- 3 зуб. чеснока;
- 2 веточки розмарина.
Если планируете шашлык и овощи на гриле, то здесь найдете сразу четыре соуса к ним. ⠀
Как приготовить:
⠀
- Вымытый картофель в мундирах нарезать мелкими дольками, но не до конца.
- Выложить на фольгу и посолить, а из самой фольги сделать лодочку.
- Для заправки в растительное масло положить все пряности, выдавить чеснок (через пресс), перемешать.
- Вылить на весь картофель, распределяя в разрезы. Выложить розмарин. Завернуть картофель в фольгу.
- Запечь для готовности.
Идеальный рецепт шашлыка и маринада к нему от Евгения Клопотенко читайте здесь.