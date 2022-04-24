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Рецепт ароматних печериць на багатті, їх можна зробити і в духовці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 квітня, 14:18
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Перед тим, як їх посмажити або запекти, треба потримати щонайменше годину в маринаді на основі натурального йогурту, часнику та соєвого соусу
Як приготувати печериці на багатті
Як приготувати печериці на багатті / Фото: freepik.com

Що б ми не робили з печерицями, дуже смачно замаринували або насмажили на багатті в якомусь оригінальному соусі, – це безпрограшна гаряча закуска.

Щодо соусу, то для цих грибів потрібен йогурт або густий кефір, трохи часнику та копчена паприка. За смаком додайте соєвий соус.

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Маринуватися печериці мають щонайменше годину, зате готуються за лічені хвилини.

Якщо запікатимете, то їх теж можна насадити на шпажки та готувати за температури 200-220 градусів близько 15 хвилин.

Рецепт зі сторінки tasy_o_pp.

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Печериці на багатті

Печериці на багатті
Печериці на багатті / Фото: instagram.com/elena_mikulchik/

Інгредієнти:

  • печериці – 500 г;
  • часник – 2-3 зубчики;
  • йогурт натуральний – 3 ст. л.;
  • паприка – 1 год.
  • сіль, перець – за смаком.

Як готують печериці в Грузії, які можуть стати й чудовою вечерею, читайте тут.

Як приготувати:

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  1. Печериці помити та обсушити.
  2. Для маринаду з'єднати йогурт, пропущений через прес часник, посолити, поперчити. Добре перемішати. За бажанням можна додати столову ложку соєвого соусу.
  3. Гриби скласти в миску або пакет із застібкою. Додати маринад. Обережно перемішати, прибрати в холодильник на 1-2 години.
  4. Насадити мариновані печериці на печериці й обсмажити над розпеченим вугіллям 10-15 хвилин.

Печериці використовуються і в дуже оригінальних м'ясних хінкалі. Рецепт дізнаєтесь тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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