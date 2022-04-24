Рецепт ароматних печериць на багатті, їх можна зробити і в духовці

Що б ми не робили з печерицями, дуже смачно замаринували або насмажили на багатті в якомусь оригінальному соусі, – це безпрограшна гаряча закуска.
Щодо соусу, то для цих грибів потрібен йогурт або густий кефір, трохи часнику та копчена паприка. За смаком додайте соєвий соус.
Маринуватися печериці мають щонайменше годину, зате готуються за лічені хвилини.
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Якщо запікатимете, то їх теж можна насадити на шпажки та готувати за температури 200-220 градусів близько 15 хвилин.
Рецепт зі сторінки tasy_o_pp.
Печериці на багатті
Інгредієнти:
- печериці – 500 г;
- часник – 2-3 зубчики;
- йогурт натуральний – 3 ст. л.;
- паприка – 1 год.
- сіль, перець – за смаком.
Як готують печериці в Грузії, які можуть стати й чудовою вечерею, читайте тут.
Як приготувати:
- Печериці помити та обсушити.
- Для маринаду з'єднати йогурт, пропущений через прес часник, посолити, поперчити. Добре перемішати. За бажанням можна додати столову ложку соєвого соусу.
- Гриби скласти в миску або пакет із застібкою. Додати маринад. Обережно перемішати, прибрати в холодильник на 1-2 години.
- Насадити мариновані печериці на печериці й обсмажити над розпеченим вугіллям 10-15 хвилин.
Печериці використовуються і в дуже оригінальних м'ясних хінкалі. Рецепт дізнаєтесь тут.