Наваристий гороховий суп дал – рецепт для тих, хто не їсть м'яса

Класичний гороховий суп, принаймні в межах нашої країни, готують з копченостями, рідше – з курячим м'ясом.

У країнах Скандинавії, а саме в Данії, до горохового супу додають ще й трохи селери.

Індійський гороховий суп дав / Фото: www.daringgourmet.com

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В Індії ж дуже активно використовують злакові та бобові. Суп дал – це щось середнє між супом та рагу.

Консистенцію регулюйте в процесі варіння гороху. Це можна зробити за допомогою води, овочевого бульйону або соку від консервованих помідорів.

Рецепт зі сторінки yana_kavaliova. Для ситності страви фудблогерка пропонує додати трохи нарізаної картоплі за 10 хвилин до готовності гороху.

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Гороховий суп дал

Гороховий суп дал / Фото: allwaysdelicious.com

Інгредієнти:

колотий горох – 1,5 склянки;

вода або овочевий бульйон – 3 склянки;

консервовані томати – 400 г;

пучок шпинату;

кінза – за смаком;

куркума, мелений коріандр – по 1/2 ч. л.;

мелений кумин – 1 ч. л.;

червоний перець, сіль – за смаком;

корінь імбиру – 1,5-2 см;

часник – 2 зубчики;

сік лимона – 1-2 ст. л.

У Греції теж є свій особливий вегетаріянський суп, він готується з квасолі та називається фасолада.

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Як приготувати:

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