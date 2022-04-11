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Наваристый гороховый суп дал – рецепт для тех, кто не есть мясо

Ирина Маслова
11 апреля, 09:58
Традиционно этот суп готовят из чечевицы. Предлагаем использовать наш привычный горох. Остроту супа регулируйте красным перцем и по своему вкусу

Классический гороховый суп, во всяком случае в пределах нашей страны, готовят с копченостями, реже – с куриным мясом.

В странах Скандинавии, а именно в Дании, в гороховый суп добавляют еще и немного сельдерея.

Индийский гороховый суп дал / Фото: www.daringgourmet.com

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В Индии же очень активно используют злаковые и бобовые. Суп дал – это что-то среднее между супом и рагу.

Консистенцию регулируйте в процессе варки гороха. Это можно сделать с помощью воды, овощного бульона или сока от консервированных помидоров.

Рецепт со страницы yana_kavaliova. Для сытности блюда фудблогер предлагает добавить немного нарезанного картофеля за 10 минут до готовности гороха.

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Гороховый суп дал

Гороховый суп дал / Фото: littlespicejar.com

Ингредиенты:

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  • колотый горох – 1,5 стакана;
  • вода или овощной бульон – 3 стакана;
  • консервированные томаты – 400 г;
  • пучок шпината;
  • кинза – по вкусу;
  • куркума, молотый кориандр – по 1/2 ч. л.;
  • молотый кумин – 1 ч. л.;
  • красный перец, соль – по вкусу;
  • корень имбиря – 1,5-2 см;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • сок лимона – 1-2 ст. л.

В Греции тоже есть свой особенный вегетарианский суп, он готовится из фасоли и называется фасолада.

Как приготовить:

  1. Горох промыть после замачивания и залить водой или бульоном. Отварить до мягкости.
  2. Нарезать томаты, шпинат и кинзу. Чеснок и имбирь натереть на мелкой тёрке.
  3. Когда горох станет мягким, добавить томаты, зелень, чеснок и имбирь. Добавить соль и специи.
  4. Готовить на слабом огне 3-5 минут. Добавить сок лимона и перемешать.