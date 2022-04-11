Наваристый гороховый суп дал – рецепт для тех, кто не есть мясо

Классический гороховый суп, во всяком случае в пределах нашей страны, готовят с копченостями, реже – с куриным мясом.

В странах Скандинавии, а именно в Дании, в гороховый суп добавляют еще и немного сельдерея.

Индийский гороховый суп дал / Фото: www.daringgourmet.com

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В Индии же очень активно используют злаковые и бобовые. Суп дал – это что-то среднее между супом и рагу.

Консистенцию регулируйте в процессе варки гороха. Это можно сделать с помощью воды, овощного бульона или сока от консервированных помидоров.

Рецепт со страницы yana_kavaliova. Для сытности блюда фудблогер предлагает добавить немного нарезанного картофеля за 10 минут до готовности гороха.

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Гороховый суп дал

Гороховый суп дал / Фото: littlespicejar.com

Ингредиенты:

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колотый горох – 1,5 стакана;

вода или овощной бульон – 3 стакана;

консервированные томаты – 400 г;

пучок шпината;

кинза – по вкусу;

куркума, молотый кориандр – по 1/2 ч. л.;

молотый кумин – 1 ч. л.;

красный перец, соль – по вкусу;

корень имбиря – 1,5-2 см;

чеснок – 2 зубчика;

сок лимона – 1-2 ст. л.

В Греции тоже есть свой особенный вегетарианский суп, он готовится из фасоли и называется фасолада.

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Как приготовить: