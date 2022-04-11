Наваристый гороховый суп дал – рецепт для тех, кто не есть мясо

Классический гороховый суп, во всяком случае в пределах нашей страны, готовят с копченостями, реже – с куриным мясом.
В странах Скандинавии, а именно в Дании, в гороховый суп добавляют еще и немного сельдерея.
Индийский гороховый суп дал / Фото: www.daringgourmet.com
В Индии же очень активно используют злаковые и бобовые. Суп дал – это что-то среднее между супом и рагу.
Консистенцию регулируйте в процессе варки гороха. Это можно сделать с помощью воды, овощного бульона или сока от консервированных помидоров.
Рецепт со страницы yana_kavaliova. Для сытности блюда фудблогер предлагает добавить немного нарезанного картофеля за 10 минут до готовности гороха.
Гороховый суп дал
Ингредиенты:
- колотый горох – 1,5 стакана;
- вода или овощной бульон – 3 стакана;
- консервированные томаты – 400 г;
- пучок шпината;
- кинза – по вкусу;
- куркума, молотый кориандр – по 1/2 ч. л.;
- молотый кумин – 1 ч. л.;
- красный перец, соль – по вкусу;
- корень имбиря – 1,5-2 см;
- чеснок – 2 зубчика;
- сок лимона – 1-2 ст. л.
В Греции тоже есть свой особенный вегетарианский суп, он готовится из фасоли и называется фасолада.
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Как приготовить:
- Горох промыть после замачивания и залить водой или бульоном. Отварить до мягкости.
- Нарезать томаты, шпинат и кинзу. Чеснок и имбирь натереть на мелкой тёрке.
- Когда горох станет мягким, добавить томаты, зелень, чеснок и имбирь. Добавить соль и специи.
- Готовить на слабом огне 3-5 минут. Добавить сок лимона и перемешать.