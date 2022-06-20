Незвично та смачно – рецепт галушок з фаршем та вишнями від Євгена Клопотенка

В українській кухні рецептів галушок десятки, ми писали, як їх зробити з капустою. Євген Клопотенко пропонує трохи несподівану заправку для них – фарш із замороженою вишнею. Запевняє, що це дуже смачно.
Треба сказати, що вишні в українській кухні не завжди використовуються за звичним призначенням. Наприклад, на Вінниччині свіжі ягоди додають у борщ.
Рецепт галушок з фаршем та вишнями від Євгена Клопотенка / Фото: Колаж: Сьогодні
Тісто розкачувати не потрібно, що зручно. Просто відривайте невеликими порціями та кидайте в киплячу воду. Ягоди попередньо розморожуються, сік зливається. Пропорції наступні: 500 грамів фаршу на 400 грамів вишні.
Галушки з фаршем та вишнями
Інгредієнти для тіста:
- 400 г борошна;
- 250 мл кефіру;
- 1 яйце;
- ½ ч. л. солі;
- 1 ст. л. цукру.
Для заправки:
- 500 г фаршу асорті;
- 400 г заморожених вишень;
- ½ ч. л. меленого коріандру;
- ½ склянки сметани;
- 2-3 ст. л. соняшникової олії;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Для тіста змішайте в мисці 400 г борошна з 250 мл кефіру, 1 яйце, 1 ст. л. цукру та ½ ч. л. солі. Замісіть м'яке тісто, воно не має липнути до рук.
- У великій каструлі закип'ятіть воду, додайте трохи солі. Відривайте невеликі шматочки тіста й кидайте в киплячу воду. Варіть приблизно 2 хвилини.
- У готові галушки додайте трохи олії, щоб вони не злипалися, накрийте рушником.
- Для заправки підсмажте 500 г фаршу на сковороді з 2-3 ст. л. олії. Посоліть і поперчіть до смаку, додайте 1/2 ч. л. меленого коріандру. Тушкуйте до готовності фаршу.
- За 5 хвилин до готовності фаршу додайте 400 г розморожених вишень без кісточки і трохи їхнього соку.
- Покладіть у сковороду готові галушки і тушкуйте 1 хвилину. Подавати зі сметаною.
Як готує галушки сам шеф-кухар – дивіться нижче.
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