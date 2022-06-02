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Холодний буряковий борщ на квасі – рецепт Євгена Клопотенка

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 червня, 09:26
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Потрібно чотири штуки буряків. З двох візьмемо сік, два інших треба запекти або відварити. Картопля для борщу вариться в кожушках
Холодний борщ за рецептом Євгенія Клопотенка
Холодний борщ за рецептом Євгенія Клопотенка

Активно використовувати молоді овочі та їхню зелень наші пращури навчилися багато століть тому. Так до нас дійшов зелений борщ зі щавлем, і зробив він це разом з червоним холодним борщем.

Давно його заправляли на квасі з буряка, Євген Клопотенко пропонує використовувати хлібний квас та буряковий фреш.

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Перед подачею не забудьте додати в тарілку по чайній ложці солодкої гірчиці.

Холодний борщ

Холодний борщ
Холодний борщ

Інгредієнти:

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  • 2 великі буряки (сирі);
  • 2 буряки (варених або запечених);
  • 1 склянка хлібного квасу;
  • 1 пучок щавлю;
  • 2 картоплі (варених у кожушках);
  • 1 ст. л. солодкої гірчиці (на порцію);
  • 80 г мангольду (або міксу салатів);
  • сіль і перець.

Як приготувати:

  1. Сирий буряк (2 шт.) очистіть і наріжте довільними великими шматочками. Вичавіть сік.
  2. З'єднайте фреш з 1 склянкою хлібного квасу. Співвідношення має вийти приблизно 1:1. Додайте трохи солі.
  3. Два запечені або відварені буряки очистіть від шкірки і наріжте середніми кубиками. Дві відварені в кожушках картоплини очистіть і наріжте приблизно такими ж кубиками, як і буряк. З'єднайте овочі в одній великій мисці.
  4. Мангольд або іншу зелень помийте і порубайте. Перекладіть зелень у миску до овочів.
  5. Добре помийте пучок щавлю і порубайте листя, попередньо відрізавши стебла. Викладіть щавель у миску до решти інгредієнтів і додайте сіль та перець за смаком.
  6. У кожну тарілку покладіть по 1 ч. л. солодкій гірчиці. Додайте картоплю, кубики запеченого буряка, зелень і залийте сумішшю бурякового фрешу та квасу.

Докладніше про цей борщ дивіться у відео.

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Спробуйте ще один український борщ – на півні з галушкою з тельбухів. Його рецепт ми публікували тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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