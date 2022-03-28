Борщ на півні з галушкою з тельбухів – рецепт теплого спогаду дитинства

Тельбухи, всі без винятку, нарізаються, потім з'єднаються з яйцем і борошном – буде галушка, яка вариться всередині півня

Борщ на півні / Фото: zernograd.com

Про цей борщ не написано в книгах про українську кухню, як про бахмацький у збірнику "Страви та напої в Україні".

Борщ на півні – теплі спогади з дитинства. Так його готували багато наших бабусь. Готували на бульйоні, в якому варився півень.

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Важливо – варити півня цілим. Потім він різався, й кожен вибирав свою улюблену частину.

Ми знайшли дуже цікавий борщ, вірніше, його подачу. Всередину півня треба помістити велику галушку.

Замішується вона на подрібнених тельбухах, яйці та борошні. Перед подачею наріжте її на частини та покладіть у кожну тарілку.

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У рецепті від фудблогерки zernograd.com у борщ додається буряковий квас. Без нього можна обійтись, якщо такого квасу немає.

Конкретної кількості овочів не вказується, все в цьому процесі відбувається за натхненням. Подавайте борщ на півні зі сметаною та зеленню.

Борщ на півні з галушкою з тельбухів

Борщ на півні з галушкою з тельбухів / Фото: zernograd.com

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Інгредієнти:

півень;

капуста;

буряк;

морква;

квасоля;

цибуля;

картопля;

томатна паста;

сало;

часник; лаврове листя, сіль, перець.

Для галушки:

пшеничне борошно;

1 яйце;

потрухи;

трохи молока

часник, цибуля, сіль, перець – за смаком.

Тут дізнаєтесь, як готують борщ у Литві. Для нього потрібні сушені гриби.

Як приготувати: