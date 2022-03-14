Литовський борщ з вушками із сушеними грибами – вариться на яловичих або свинячих кістках

Борщ з вушками готують не лише у нас, а й, як з'ясувалося, у Литві також. Якщо поки не готували борщ по-бахмацьки, то спробуйте обов'язково, але для нього вушка не потрібні.
Для багатьох литовський борщ – це насамперед холодна перша страва, а цей подається гарячим.
Начинка для вушок складається з гречаної каші, сушених грибів та відвареного яйця. Тісто зробіть за своїм перевіреним рецептом для вареників.
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Литовський борщ з вушками
Інгредієнти:
- 500 г яловичих кісток;
- 2 цибулини;
- 1 маленький буряк;
- корінь петрушки;
- 4 ст. л. сметани (для подачі);
- сіль, перець, лимонна кислота, цукор;
- кріп, петрушка.
Для вушок:
- 1 склянка борошна;
- 40 г гречки;
- 1 цибулина;
- 20 г сушених грибів;
- 2 яйця;
- сіль, перець;
- 50 мл води.
Про всі особливості борщу по-флотськи та його рецепт читайте тут.
Як приготувати:
- Гриби залити холодною водою, відварити у цій же воді. Відвар зберегти.
- Частину грибів дрібно нарізати, додати зварене круто яйце, дрібно нарізану пасеровану цибулю, відварену гречку, зелень, сіль і перець. Перемішати.
- Додати сире яйце, перемішати – фарш для вушок готовий.
- Для вушок замісити тісто, як для вареників, тонко розкачати, нарізати на квадрати і зробити вушка з грибним фаршем.
- Приготувати бульйон і з'єднати з процідженим грибним відваром. Довести до кипіння.
- Додати пасеровану моркву, корінь петрушки та цибулю. Трохи проварити.
- Додати пасерований буряк, довести до кипіння. Опустити вушка та готувати кілька хвилин.
- Довести до смаку сіллю, перцем, цукром, лимонною кислотою.
- Додати нарізані гриби, готувати хвилину.
- Подавати зі сметаною та зеленню.