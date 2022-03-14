Литовський борщ з вушками із сушеними грибами – вариться на яловичих або свинячих кістках

Частина сушених грибів, варене яйце та гречка – це начинка для вушок. Ще одна частина сушених грибів потрапить безпосередньо до борщу

Литовський борщ із сушеними грибами / Фото: instagram.com/tanya281085/

Борщ з вушками готують не лише у нас, а й, як з'ясувалося, у Литві також. Якщо поки не готували борщ по-бахмацьки, то спробуйте обов'язково, але для нього вушка не потрібні.

Для багатьох литовський борщ – це насамперед холодна перша страва, а цей подається гарячим.

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Начинка для вушок складається з гречаної каші, сушених грибів та відвареного яйця. Тісто зробіть за своїм перевіреним рецептом для вареників.

Литовський борщ з вушками

Литовський борщ із сушеними грибами / Фото: instagram.com/tanya281085/

Інгредієнти:

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500 г яловичих кісток;

2 цибулини;

1 маленький буряк;

корінь петрушки;

4 ст. л. сметани (для подачі);

сіль, перець, лимонна кислота, цукор;

кріп, петрушка.

Для вушок:

1 склянка борошна;

40 г гречки;

1 цибулина;

20 г сушених грибів;

2 яйця;

сіль, перець;

50 мл води.

Про всі особливості борщу по-флотськи та його рецепт читайте тут.

Як приготувати:

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