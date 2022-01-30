Рецепт неймовірних шведських булочок – кориця та кардамон роблять їх такими

У кулінарній історії будь-якої країни є своя особлива випічка з оригінальною назвою та формою.
Одна з них – це фінські булочки "Масляне око" – зі шматочком вершкового масла в центрі, яке перетворюється на симпатичну скоринку після випікання
Шведські булочки з кардамоном та корицею / Фото: instagram.com/eefkooktzo
А от шведські булочки з корицею та кардамоном стали символом не лише Швеції, це своєрідна невід'ємна частина процесу під назвою "Смачно випити капучино".
Для багатьох ця здоба асоціюється саме з цим напоєм.
Постарайтеся, щоб у начинці був усе-таки коричневий цукор, він має вигідніший вигляд по сусідству з меленим кардамоном та корицею.
Фублогерка sdelaem__vkusno акцентує: при початковому замішуванні тіста воно буде злегка липким, але борошна додавати не треба. Коли тісто буде остаточно замішане, воно стане еластичним.
Шведські булочки з кардамоном та корицею
Інгредієнти для тіста:
- 1 яйце;
- 200 мл молоко;
- 60 г масло вершкове;
- 500 г борошно пшеничне;
- 50 г цукор;
- 7 г дріжджі швидкорозчинні;
- 1 ч. л. кардамон мелений;
- дрібка солі.
Начинка:
- 100 г коричневий цукор;
- 70 г масло м'яке;
- 1 ст. л. кориця.
Для змащування:
- 1 жовток;
- 1 ст. л. молоко.
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Як приготувати:
- У тепле молоко додати масло та розмішати до його розчинення. Температура молока з маслом має бути не більше 40 градусів.
- У чашу міксера просіяти борошно, додати цукор, сіль, кардамон і перемішати. Додати дріжджі та знову перемішати.
- У молочно-масляну суміш додати яйце, перемішати вінчиком та влити до сухих інгредієнтів. Перемішувати міксером, поступово збільшуючи швидкість. Вимішувати тісто 7-8 хвилин, доки воно не стане однорідним і еластичним.
- Накрити харчовою плівкою та залишити в теплому місці на одну годину.
- Розкачати на трохи посипаній борошном поверхні у великий прямокутник (приблизно 30х40 см).
- З'єднати інгредієнти для начинки: коричневий цукор, корицю та м'яке масло, все ретельно перемішати.
- На розкачаному тісті розподілити начинку по всій поверхні, залишивши 1 см з одного короткого боку.
- Згорнути тісто з короткого боку в бік, де залишився 1 см не змазаним, і закрутити до кінця. Край тіста злегка защепити. Гострим ножем розрізати на 8 рівних частин.
- Викласти булочки на відстані на деко, застелене пергаментом і змащене вершковим маслом.
- Дати відпочити 30-40 хвилин, доки вони не збільшаться вдвічі.
- Розігріти духовку до 200 градусів.
- Яєчний жовток з'єднати з молоком та змастити булочки. Посипати цукром.
- Випікати 18-23 хвилини, доки вони не стануть золотавими. Готовим булочкам дати відпочити.