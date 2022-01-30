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Рецепт невероятных шведских булочек – корица и кардамон делают их такими

Ирина Маслова
30 января, 09:28
Это хлопотный процесс, но булочки того стоят. Для начинки, кроме кардамона и корицы, желателен коричневый сахар. После замеса тесто должно постоять в теплом месте около часа

В кулинарной истории любой страны есть своя особая выпечка с оригинальным названием и формой.

Одна из них – это финские булочки "Масляной глаз" – с кусочком сливочного масла в центре, которое превращается в симпатичную корочку после выпекания.

Шведские булочки с кардамоном и корицей / Фото: instagram.com/eefkooktzo

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А вот шведские булочки с корицей и кардамоном стали символом не только Швеции, это своего рода неотъемлемая часть процесса под названием "Вкусно выпить капучино".

Для многих эта сдоба ассоциируется именно с этим напитком.

Постарайтесь, чтобы в начинке был все-таки коричневый сахар, он выгодней смотрится по соседству с молотым кардамоном и корицей.

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Фублогер sdelaem__vkusno акцентирует: при начальном замешивании теста оно будет слегка липким, но муки добавлять не нужно. Когда тесто будет окончательно замешено, оно станет эластичным.

Шведские булочки с кардамоном и корицей

Шведские булочки с кардамоном и корицей / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

Ингредиенты для теста:

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  • 1 яйцо;
  • 200 мл молоко;
  • 60 г масло сливочное;
  • 500 г мука пшеничная;
  • 50 г сахар;
  • 7 г дрожжи быстрорастворимые;
  • 1 ч. л. кардамон молотый;
  • щепотка соли.

Начинка:

  • 100 г коричневый сахар;
  • 70 г масло мягкое;
  • 1 ст. л. корица.

Для смазывания:

  • 1 желток;
  • 1 ст. л. молоко.

Здесь узнаете, как испечь легендарные булочки "Дома Паркеров". Тесто для них поднимается за один раз.

Как приготовить:

  1. В теплое молоко добавить масло и размешать до его растворения. Температура молока с маслом должна быть не более 40 градусов.
  2. В чашу миксера просеять муку, добавить сахар, соль, кардамон и перемешать. Добавить дрожжи и снова перемешать.
  3. В молочно-масляную смесь добавить яйцо, перемешать венчиком и влить к сухим ингредиентам. Перемешивать миксером, постепенно увеличивая скорость. Вымешивать тесто 7-8 минут, пока оно не станет однородным и эластичным.
  4. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на один час.
  5. Раскатать на слегка посыпанной мукой поверхности в большой прямоугольник (примерно 30х40 см).
  6. Соединить ингредиенты для начинки: коричневый сахар, корицу и мягкое сливочное масло, все тщательно перемешать.
  7. На раскатанном тесте распределить начинку по всей поверхности, оставив 1 см с одной короткой стороны.
  8. Свернуть тесто с короткой стороны в сторону, где остался 1 см не смазанным, и закрутить до конца. Край теста слегка защепить. Острым ножом разрезать на 8 равных частей.
  9. Выложить булочки на расстоянии на противень, застеленный пергаментом и смазанный сливочным маслом.
  10. Дать отдохнуть 30-40 минут, пока они не увеличатся вдвое.
  11. Разогреть духовку до 200 градусов.
  12. Яичный желток соединить с молоком и смазать булочки. Посыпать сахаром.
  13. Выпекать 18-23 минуты, пока они не станут золотистыми. Готовым булочкам дать отдохнуть.