Рецепт невероятных шведских булочек – корица и кардамон делают их такими

В кулинарной истории любой страны есть своя особая выпечка с оригинальным названием и формой.

Одна из них – это финские булочки "Масляной глаз" – с кусочком сливочного масла в центре, которое превращается в симпатичную корочку после выпекания.

Шведские булочки с кардамоном и корицей / Фото: instagram.com/eefkooktzo

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А вот шведские булочки с корицей и кардамоном стали символом не только Швеции, это своего рода неотъемлемая часть процесса под названием "Вкусно выпить капучино".

Для многих эта сдоба ассоциируется именно с этим напитком.

Постарайтесь, чтобы в начинке был все-таки коричневый сахар, он выгодней смотрится по соседству с молотым кардамоном и корицей.

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Фублогер sdelaem__vkusno акцентирует: при начальном замешивании теста оно будет слегка липким, но муки добавлять не нужно. Когда тесто будет окончательно замешено, оно станет эластичным.

Шведские булочки с кардамоном и корицей

Шведские булочки с кардамоном и корицей / Фото: instagram.com/sdelaem__vkusno/

Ингредиенты для теста:

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1 яйцо;

200 мл молоко;

60 г масло сливочное;

500 г мука пшеничная;

50 г сахар;

7 г дрожжи быстрорастворимые;

1 ч. л. кардамон молотый;

щепотка соли.

Начинка:

100 г коричневый сахар;

70 г масло мягкое;

1 ст. л. корица.

Для смазывания:

1 желток;

1 ст. л. молоко.

Здесь узнаете, как испечь легендарные булочки "Дома Паркеров". Тесто для них поднимается за один раз.

Как приготовить: