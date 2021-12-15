Новорічний десерт "Ялинові шишки" без випічки та з найдоступніших продуктів

Дуже атмосферно, коли десерти на Новий рік-2022 асоціюються з відповідною атрибутикою.
Ці "Ялинові шишки" можуть стати не лише головними на святковому столі, а й прикрашати новорічні торти.
Десерт "Ялинові шишки" / Фото: gotovimop.com
Їх не потрібно випікати, вони формуються з пісочного печива та вершкового масла. Наприкінці не забудьте притрусити десерт цукровою пудрою.
На сайті Gotovimop.com обіцяють, що з цієї кількості інгредієнтів вийде 15 смачних тістечок.
Десерт "Ялинові шишки"
Інгредієнти:
- Пісочне печиво – 300 г
- Молоко – 200 мл
- Кукурудзяні пластівці (шоколадні) – 200 г
- Масло вершкове, волоські горіхи – по 100 г
- Какао – 3 ст. л.
- Цукор – 2 ст. л.
- Борошно, цукрова пудра – по 1 ст. л.
Як приготувати:
- Печиво подрібнити до дрібної крихти. Волоські горіхи подрібнити, але не сильно. Поєднати з печивом.
- Для крему в сотейнику з'єднати 2 ст. л. цукру, 1 ст. л. борошна та 3 ст. л. просіяного какао. Перемішати. Налити молоко, перемішати та варити на середньому вогні, постійно перемішуючи. Коли закипить крем, варити близько 1 хвилини. Зняти з вогню.
- У крем додати вершкове масло, перемішати до його розчинення.
- Гарячий крем влити в подрібнене печиво з горіхами. Перемішати до однорідного стану. Дати охолонути до кімнатної температури та поставити на 1 годину в холодильник.
- Із шоколадної маси скачати конусоподібні фігурки. Поставити на дошку. Це буде основою шишки.
- У приготовлену основу вставити кукурудзяні пластівці, це будуть лусочки. Пластівці вставляти рядами, починаючи знизу. Наприкінці акуратно притиснути руками і надати шишці остаточної форми. Готові шишки відправити у холодильник.
- Перед подачею прикрасити цукровою пудрою.