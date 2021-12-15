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Новорічний десерт "Ялинові шишки" без випічки та з найдоступніших продуктів

Ірина Маслова
15 грудня, 11:24
Десерт готується за принципом тістечка "Картопля": подрібнене печиво з'єднується з вершковим маслом та какао. Луска шишок – це шоколадні кукурудзяні пластівці

Дуже атмосферно, коли десерти на Новий рік-2022 асоціюються з відповідною атрибутикою.

Ці "Ялинові шишки" можуть стати не лише головними на святковому столі, а й прикрашати новорічні торти.

Десерт "Ялинові шишки" / Фото: gotovimop.com

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Їх не потрібно випікати, вони формуються з пісочного печива та вершкового масла. Наприкінці не забудьте притрусити десерт цукровою пудрою.

На сайті Gotovimop.com обіцяють, що з цієї кількості інгредієнтів вийде 15 смачних тістечок.

Десерт "Ялинові шишки"

Інгредієнти:

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  • Пісочне печиво – 300 г
  • Молоко – 200 мл
  • Кукурудзяні пластівці (шоколадні) – 200 г
  • Масло вершкове, волоські горіхи – по 100 г
  • Какао – 3 ст. л.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Борошно, цукрова пудра – по 1 ст. л.

Як приготувати:

  1. Печиво подрібнити до дрібної крихти. Волоські горіхи подрібнити, але не сильно. Поєднати з печивом.
  2. Для крему в сотейнику з'єднати 2 ст. л. цукру, 1 ст. л. борошна та 3 ст. л. просіяного какао. Перемішати. Налити молоко, перемішати та варити на середньому вогні, постійно перемішуючи. Коли закипить крем, варити близько 1 хвилини. Зняти з вогню.
  3. У крем додати вершкове масло, перемішати до його розчинення.
  4. Гарячий крем влити в подрібнене печиво з горіхами. Перемішати до однорідного стану. Дати охолонути до кімнатної температури та поставити на 1 годину в холодильник.
  5. Із шоколадної маси скачати конусоподібні фігурки. Поставити на дошку. Це буде основою шишки.
  6. У приготовлену основу вставити кукурудзяні пластівці, це будуть лусочки. Пластівці вставляти рядами, починаючи знизу. Наприкінці акуратно притиснути руками і надати шишці остаточної форми. Готові шишки відправити у холодильник.
  7. Перед подачею прикрасити цукровою пудрою.