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Новий салат з помідорів – спробуйте приготувати його з обсмаженою цибулею

Ірина Маслова
7 червня, 17:32
Це більше, ніж салат, це салат-закуска. Його можна готувати щодня та для пікніка. До помідорів потрібен болгарський перець, бажано різного кольору

Час яскравих та різноманітних овочевих салатів настав. Головна роль зараз відводиться помідорам та болгарському перцю.

Зазвичай ми додаємо до цього всього зелень, часник і цибулю. Причому цибулю свіжу. На каналі Віка-Прості Рецепти пропонують обсмажити її у великій кількості олії до золотавості.

Салат з помідорів з обсмаженою цибулею

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Салат з помідорів з обсмаженою цибулею

Інгредієнти:

  • помідори – 500-600 г;
  • перець болгарський (по половині червоного та жовтого);
  • цибуля – 4 шт.;
  • сіль, перець;
  • дрібка цукру;
  • оцет 9% – 2 ст. л.;
  • часник – 4-6 зуб.;
  • петрушка або кінза.

Як приготувати:

  1. Цибулю нарізати, обсмажити до золотавості з сіллю та перцем.
  2. Болгарський перець та помідори нарізати крупно, з'єднати з нарізаними зеленню та часником. Довести до смаку сіллю, перцем, цукром і оцтом.
  3. Додати смажену цибулю, заправити олією та перемішати.

Яким красивим є цей салат – можна побачити у відео.

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