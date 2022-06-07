Новий салат з помідорів – спробуйте приготувати його з обсмаженою цибулею

Час яскравих та різноманітних овочевих салатів настав. Головна роль зараз відводиться помідорам та болгарському перцю.
Зазвичай ми додаємо до цього всього зелень, часник і цибулю. Причому цибулю свіжу. На каналі Віка-Прості Рецепти пропонують обсмажити її у великій кількості олії до золотавості.
Салат з помідорів з обсмаженою цибулею
Салат з помідорів з обсмаженою цибулею
Інгредієнти:
- помідори – 500-600 г;
- перець болгарський (по половині червоного та жовтого);
- цибуля – 4 шт.;
- сіль, перець;
- дрібка цукру;
- оцет 9% – 2 ст. л.;
- часник – 4-6 зуб.;
- петрушка або кінза.
Як приготувати:
- Цибулю нарізати, обсмажити до золотавості з сіллю та перцем.
- Болгарський перець та помідори нарізати крупно, з'єднати з нарізаними зеленню та часником. Довести до смаку сіллю, перцем, цукром і оцтом.
- Додати смажену цибулю, заправити олією та перемішати.
Яким красивим є цей салат – можна побачити у відео.
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