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Як приготувати капрезе – найяскравішу італійську закуску-салат

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 червня, 09:46
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Він складається, мабуть, з головного, що є в Італії – соковитих помідорів, ніжної моцарели, пахучої оливкової олії та терпкого базиліку
Рецепт італійської закуски-салату капрезе
Рецепт італійської закуски-салату капрезе

Ми давно та дуже добре знаємо, що італійці теж їдять салати, причому різні. Вони можуть бути дуже поживними з консервованим тунцем і квасолею, а можуть бути яскравими, освіжальними та неповторними.

Капрезе народився на острові Капрі та є свого роду кулінарною шаною прапору Італії.

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Помідори для нього потрібні дуже соковиті, а оливкова олія – найвищої якості.

Зазвичай викладається на великій тарілці по колу, подавайте капрезеі зі свіжим хлібом.

Капрезе, італійська закуска-салат

Капрезе, італійська закуска-салат
Капрезе, італійська закуска-салат

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Інгредієнти:

  • моцарела;
  • помідори;
  • базилік свіжий;
  • сіль, перець;
  • песто, бальзамічний оцет;
  • оливкова олія.

Як приготувати:

  1. Помідори та моцарелу порізати, як на фото. Викласти по колу, чергуючи. Між ними викласти листя базиліку.
  2. Посолити, поперчити. Додати песто та бальзамічний оцет за бажанням.
  3. Полити оливковою олією.

Не пропустіть рецепт італійського супу павезе. Він запікається зі шматочком хліба та яйцем.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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