Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚽ Шотландия – Украина: онлайн

Торт без выпечки

Ужин за 15 минут

Вкус детства

Чай-латте

Лимонный крем

Фаршируем багет
СЕГОДНЯ Еда

Как приготовить капрезе – самую яркую итальянскую закуску-салат

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июня, 09:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Он состоит, пожалуй, из главного, что есть в Италии – сочных помидоров, нежной моцареллы, пахучего оливкового масла и терпкого базилика
Рецепт итальянской закуски-салата капрезе
Рецепт итальянской закуски-салата капрезе / Фото: instagram.com/cook_julija_simonchuk/

Мы давно и очень хорошо знаем, что итальянцы тоже едят салаты, причем разные. Они могут быть очень питательными с консервированным тунцом и фасолью, а могут быть яркими, освежающими и неповторимыми.

Капрезе родился на острове Капри и является своего рода кулинарным почтением флагу Италии.

Реклама

Помидоры для него нужны очень сочные, а оливковое масло – самого высокого качества.

Традиционно выкладывается на огромной тарелке по кругу, подавайте капрезе со свежим хлебом.

Капрезе, итальянская закуска-салат

Капрезе, итальянская закуска-салат
Капрезе, итальянская закуска-салат

Реклама

Ингредиенты:

  • моцарелла;
  • помидоры;
  • базилик свежий;
  • соль, перец;
  • песто, бальзамический уксус;
  • оливковое масло.

Как приготовить:

  1. Помидоры и моцареллу порезать, как на фото. Выложить по кругу, чередуя. Между ними выложить листья базилика.
  2. Посолить, поперчить. Добавить песто и бальзамический уксус по желанию.
  3. Полить оливковым маслом.

Не пропустите рецепт итальянского супа павезе. Он запекается с кусочком хлеба и яйцом.

Реклама

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Открываем сезон кваса
Готовить дома
Подборка блюд
Что приготовить со скумбрией
Рецепты
Секреты еврейской кухни
Хумус
Готовить
Лайфхак недели
Домашний сыр косичка
Хакнуть
Любишь украинскую кухню?
Готовить
Секреты свежести
Как хранить кабачки?
Узнать
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить кофе в рационе?
Узнать
Контроль качества
Как проверить дрожжи?
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять