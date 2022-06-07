Новый салат из помидоров – попробуйте приготовить его с обжаренным луком

Время ярких и разнообразных овощных салатов пришло. Главная роль сейчас отводится помидорам и болгарскому перцу.
Обычно мы добавляем к этому всему зелень, чеснок и лук. Причем лук свежий. На канале Вика-Простые Рецепты предлагают обжарить его в большом количестве масла до золотистости.
Салат из помидоров с обжаренным луком
Салат из помидоров с обжаренным луком
Ингредиенты:
- помидоры – 500-600 г;
- перец болгарский (по половине красного и желтого);
- лук – 4 шт.;
- соль, перец;
- щепотка сахара;
- уксус 9% – 2 ст. л.;
- чеснок – 4-6 зуб.;
- петрушка или кинза.
Как приготовить:
- Лук нарезать, обжарить до золотистости с солью и перцем.
- Болгарский перец и помидоры нарезать крупно, соединить с нарезанной зеленю и чесноком. Довести до вкуса солью, перцем, сахаром и уксусом.
- Добавить жареный лук, заправить маслом и перемешать.
Каким красивым получается этот салат – можно увидеть в видео.
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