Обід за 30 хвилин – простий рецепт м'якого та соковитого філе з овочами

Продовжуємо збирати цікаві способи, щоби приготувати швидкий, смачний та недорогий обід.

Це можуть бути м'ясні їжачки з рисом, а може бути наше улюблене куряче філе з овочами.

Куряче філе з овочами / Фото: instagram.com/tasha.cooking

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Овочі попередньо нарізаються дрібно. Починати готувати треба на плиті й у сковороді, яка потім вирушить на п'ять хвилин у духовку.

Важливо, щоб весь вміст майбутнього обіду не тушкувався, а саме обсмажувався. Тому готувати потрібно на вогні вище середнього.

Замість курки можна використовувати інше м'ясо, курячу печінку або рибне філе. Відео процесу від авторки страви – Колекція Рецептів – буде нижче.

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Куряче філе з овочами та сиром

Куряче філе з овочами та сиром / Фото: Коллекция Рецептов

Інгредієнти:

600 г курячого філе;

по 200 г солодкого перцю, помідорів;

1 цибулина;

150 г консервованого горошку;

200 г сиру;

3 зуб. часнику;

2 ст. л. олії;

1 ст. л. томатної пасти;

по 1/2 ч. л. солі, приправи для курки, італійських трав;

1/4 ч. л. чорного меленого перцю;

зелень.

Тут дізнаєтесь рецепт цікавого та з красивою подачею обіду – "Біфштекса на коні".

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Як приготувати:

Усі овочі нарізати дрібними кубиками, натерти сир. Цибулю обсмажити до зарум'янювання і одразу додати часник. Щойно з'явиться аромат часнику, додати перець. Перемішати та обсмажити дві хвилини. Додати філе та обсмажувати продукти. Вони не мають тушкуватися, а саме смажитися. Коли філе побіліє, а сік зі сковороди випарується, додати всі приправи й томатну пасту. Перемішати, готувати хвилину на великому вогні. Додати помідор та готувати ще одну хвилину. Всипати горошок, перемішати та прибрати сковороду з вогню. Розігріти духовку до 190 градусів. Розкласти на курку з овочами тертий сир і запікати п'ять хвилин. При подачі прикрасити зеленню.

Тут дивіться, як приготувати цей швидкий та смачний обід.