Обід за 30 хвилин в оригінальній подачі – рецепт м'ясних їжачків з фаршем

Рис варити не потрібно, він промивається і заливається окропом. Їжачки тушкуються у соусі з томатів, болгарського перцю та цибулі. Подавати можна просто так або з улюбленим гарніром

Рецепт обіду за 30 хвилин - тефтелі з рисом / Фото: instagram.com/semmeika_life/

Обід за 30 хвилин, смачний та ситний, – цілком реально, якщо використовувати фарш і рис.

Ці тефтелі з рисом ще й гарні, адже тушкуються у сковороді в овочевому соусі.

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У рецепті є кілька штук свіжих помідорів, їх цілком можна замінити томатною пастою.

М'ясні їжачки з рисом

М'ясні їжачки з фаршу / Фото: instagram.com/nasty_glutena_net

Інгредієнти:

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фарш курячий (або з індички) – 500 г;

кріп або петрушка – 30 г;

хліб білий – 50-80 г;

молоко – 100 мл;

яйце – 1 шт.;

рис басматі – 120 г;

часник сухий – половина ч. л.;

цибуля, болгарський перець – по 150 г;

помідор – 400 г;

сіль, паприка, пряні трави;

олія соняшникова – 1 ст. л.

Якщо любите, коли на обід рис, приготуйте відомий рис Чарльстон.

Як приготувати:

До фаршу вбити яйце та нарізану зелень. Додати сіль та паприку, сушений часник. Перемішати. Батон нарізати на маленькі кубики. Залити теплим молоком, залишити на кілька хвилин. Промитий рис залити окропом і дати настоятися кілька хвилин. Хліб додати до фаршу, перемішати. Цибулю та болгарський перець дрібно нарізати. Цибулю обсмажити на олії до напівпрозорості. Додати перець та обсмажити разом кілька хвилин. Помідори натерти на тертці та додати до цибулі й перцю. Додати спеції. Готувати кілька хвилин. З рису злити воду. З фаршу сформувати кульки та обваляти в рисі. Додати тефтелі до овочів. Якщо густий соус, потрібно додати води. Готувати 25 хвилин під кришкою.

Переглянути детальніше весь процес можна у відео.