Обід за 30 хвилин в оригінальній подачі – рецепт м'ясних їжачків з фаршем

Рецепт обіду за 30 хвилин - тефтелі з рисом / Фото: instagram.com/semmeika_life/
Обід за 30 хвилин, смачний та ситний, – цілком реально, якщо використовувати фарш і рис.
Ці тефтелі з рисом ще й гарні, адже тушкуються у сковороді в овочевому соусі.
У рецепті є кілька штук свіжих помідорів, їх цілком можна замінити томатною пастою.
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М'ясні їжачки з рисом
М'ясні їжачки з фаршу / Фото: instagram.com/nasty_glutena_net
Інгредієнти:
- фарш курячий (або з індички) – 500 г;
- кріп або петрушка – 30 г;
- хліб білий – 50-80 г;
- молоко – 100 мл;
- яйце – 1 шт.;
- рис басматі – 120 г;
- часник сухий – половина ч. л.;
- цибуля, болгарський перець – по 150 г;
- помідор – 400 г;
- сіль, паприка, пряні трави;
- олія соняшникова – 1 ст. л.
Якщо любите, коли на обід рис, приготуйте відомий рис Чарльстон.
Як приготувати:
- До фаршу вбити яйце та нарізану зелень. Додати сіль та паприку, сушений часник. Перемішати.
- Батон нарізати на маленькі кубики. Залити теплим молоком, залишити на кілька хвилин.
- Промитий рис залити окропом і дати настоятися кілька хвилин.
- Хліб додати до фаршу, перемішати.
- Цибулю та болгарський перець дрібно нарізати. Цибулю обсмажити на олії до напівпрозорості. Додати перець та обсмажити разом кілька хвилин.
- Помідори натерти на тертці та додати до цибулі й перцю. Додати спеції. Готувати кілька хвилин.
- З рису злити воду. З фаршу сформувати кульки та обваляти в рисі. Додати тефтелі до овочів. Якщо густий соус, потрібно додати води.
- Готувати 25 хвилин під кришкою.
Переглянути детальніше весь процес можна у відео.