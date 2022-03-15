Оладки, як суфле – як приготувати популярний японський сніданок

Оладки можуть бути різними, їх можна насмажити без присутності яєць у тісті.

Повз ці оладки пройти неможливо, вони неймовірно красиві та, без перебільшення, схожі на хмаринки.

Оладки, як суфле / Фото: Qiong Cooking

Реклама

Справа в тому, що білки збиваються з цукром окремо, потім безе частинами вмішується в суміш із борошна і жовтків.

Якщо немає кондитерського мішка, його можна зробити із щільного пакета.

Рецепт японського каналу Qiong Cooking передбачений на 4-5 штук, спробуйте подвоїти кількість інгредієнтів, щоб отримати більше оладок.

Реклама

Оладки, як суфле

Інгредієнти:

2 шт. яйця;

4 ч. л. молока;

4 ст. л. універсального борошна;

ванільний цукор;

2 ст. л. цукру.

Тут дізнаєтеся, як у Польщі готують оладки, для них потрібні яблука.

Як приготувати:

Реклама

Жовтки змішати з молоком. Додати просіяне борошно і добре перемішати. Білки збити з цукром і ваніліном до піків і з'єднати третину з борошняною сумішшю, перемішати. Додати решту суміші з білків і перемішати. Смажити на антипригарній сковороді з краплею олії. Відсаджувати тісто за допомогою мішка. Додати в сковороду кілька чайних ложок води та смажити під кришкою близько 5 хвилин. Акуратно перевернути та смажити з іншого боку.

Як відсаджувати тісто на сковороду – дивіться у ролику.