Оладьи, как суфле – как приготовить популярный японский завтрак

Оладьи могут быть разными, их можно нажарить без присутствия яиц в тесте.
Мимо этих оладий пройти невозможно, они невероятно красивые и, без преувеличения, похожи на облако.
Оладьи, как суфле / Фото: Qiong Cooking
Дело в том, что белки взбиваются с сахаром отдельно, потом безе частями вмешивается в смесь из муки и желтков.
Если нет кондитерского мешка, его можно сделать из плотного пакета.
Рецепт японского канала Qiong Cooking предусмотрен на 4-5 штук, попробуйте удвоить количество ингредиентов, чтобы получить больше оладий.
Оладьи, как суфле
Ингредиенты:
- 2 шт. яйца;
- 4 ч. л. молока;
- 4 ст. л. универсальной муки;
- ванильный сахар;
- 2 ст. л. сахара.
Здесь узнаете, как в Польше готовят оладьи, для нужны яблоки.
Как приготовить:
- Желтки смешать с молоком. Добавить просеянную муку и хорошо перемешать.
- Белки взбить с сахаром и ванилином до пиков и соединить третью часть с мучной смесью, перемешать.
- Добавить остальную смесь из белков и перемешать.
- Жарить на антипригарной сковороде с каплей растительного масла. Отсаживать тесто с помощью кондитерского мешка.
- Добавить в сковороду несколько чайных ложек воды и жарить под крышкой около 5 минут. Аккуратно перевернуть и жарить с другой стороны.
Как отсаживать тесто на сковороду – смотрите в ролике.