Оладки з сосисками та зеленню – рецепт ситного сніданку (відео)

Оладки хороші самі по собі й можуть бути з різними топінгами, у нас – несолодкими. Від молодої капусти до ковбаси, сосисок або відвареної курки.
Alina FooDee пропонує оладки з вареною ковбасою, її потрібно нарізати кубиками, а сир натерти. Якщо сир надто солоний, то контролюйте кількість солі. Оладки смажаться на добре розігрітій сковороді.
Оладки з сосисками та зеленню
Оладки із сосисками та зеленню на сніданок
Оладки з сосисками та зеленню на сніданок
Інгредієнти:
- молоко – 150 г;
- яйце – 2 шт.;
- борошно – 100 г (±);
- сіль;
- твердий сир, ковбаса або сосиски – 80 г;
- зелена цибуля;
- цукор, розпушувач – по 0,5 ч. л.
Як приготувати:
- Яйця змішати з молоком, додати трохи солі до смаку, цукор. Борошно змішати з розпушувачем і додати до яєць та молока.
- Ковбасу або сосиски нарізати дрібним кубиком, натерти сир на дрібній тертці, цибулю дрібно нарізати. Додати до тіста. Добре перемішати.
- Смажити на розігрітій сковороді кілька хвилин із кожного боку до готовності.
Як готує оладки авторка рецепта, дивіться у відео.
На сніданок будуть дуже доречні оладки в стилі піци, для них підійде практично все, що є в холодильнику.