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Оладьи с сосисками и зеленью – рецепт сытного завтрака (видео)

Ирина Маслова
16 июня, 07:01
Тесто замешивается на молоке. Вместо сосисок могут быть колбаса или отварное мясо. Автор рецепт предлагает добавить немного тертого твердого сыра

Оладьи сами по себе хороши и могут быть с самыми разными топпингами, у нас – несладкими. От молодой капусты до колбасы, сосисок или отварной курицы.

Alina FooDee предлагает оладьи с вареной колбасой, ее нужно нарезать кубиками, а сыр натереть. Если сыр слишком соленый, то контролируйте количество соли. Оладьи жарятся на хорошо разогретой сковороде.

Оладьи с сосисками и зеленью

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Оладьи с сосисками и зеленью на завтрак

Оладьи с сосисками и зеленью на завтрак / Фото: instagram.com/crazy_food_fm/

Ингредиенты:

  • молоко – 150 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • мука – 100 г (±);
  • соль;
  • твердый сыр, колбаса или сосиски – 80 г;
  • зеленый лук;
  • сахар, разрыхлитель – по 0,5 ч. л.

Как приготовить:

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  1. Яйца смешать с молоком, добавить немного соли по вкусу, сахар. Муку смешать с разрыхлителем и добавить к яйцам и молоку.
  2. Колбасу или сосиски нарезать мелким кубиком, сыр натереть на мелкой терке, лук мелко нарезать. Все добавить к тесту. Хорошо перемешать.
  3. Жарить на разогретой сковороде по несколько минут с каждой стороны до готовности.

Как готовит оладьи автор рецепта, смотрите в видео.

На завтрак будут очень кстати оладьи в стиле пицца, для них подойдет практически все, что есть в холодильнике.