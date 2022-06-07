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Оладки в стилі піци – підійде практично все, що є в холодильнику

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 червня, 07:01
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У нашому випадку – це шинка, трохи твердого сиру, зелень та оливки опціонно. Оладки замішуються на кефірі
Оладки в стилі піца на сніданок
Оладки в стилі піца на сніданок

Як і для піци-бутербродів, в оладки в її стилі можна додавати все, що ви любите, або практично все, що лежить в холодильнику.

Тобто шинку можна замінити на ковбасу або відварне м'ясо, замість твердого сиру взяти печериці, а від оливок зовсім відмовитися.

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Спочатку з'єднуються всі додаткові інгредієнти, потім до них додаються кефір, яйця та борошно.

Рецепт з каналу Смачна хвилина.

Оладки в стилі піци

Оладки в стилі піца
Оладки в стилі піца

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Інгредієнти:

  • кефір – 350 мл;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • борошно – 260-280 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • шинка – 100 г;
  • твердий сир – 80 г;
  • оливки – 8-10 шт. (опційно);
  • помідор – 1 шт.;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • петрушка, сіль.

Як приготувати:

  1. Сир натерти, оливки та зелень нарізати, помідори та шинку нарізати кубиками. З'єднати, вбити яйця і перемішати. Посолити за смаком.
  2. Влити кефір, додати соду, сметану та перемішати. Просіяти борошно та замісити тісто ложкою.
  3. Смажити на добре розігрітій олії до готовності.

Усі секрети та рецепт кабачкових оладок із зеленню читайте тут.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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