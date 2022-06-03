Сніданок за 15 хвилин – рецепт піци-бутербродів, соковитих на хрусткому батоні

Креативний підхід до піци не перестає дивувати. Про тренд – піцу в хлібних кубиках – ми розповідали, обов'язково спробуйте.
Піца-бутерброди – хоч і без особливого креативу, але дуже простий та смачний сніданок. Зручно, якщо ви й не з'їсте всі одразу, потім їх можна швидко підігріти на сковороді або в мікрохвильовці.
Використовується ковбаса або сосиски, один помідор, зелень, трохи твердого сиру та майонезу або томатного соусу.
Ідею цього сніданку знайшли на каналі Найкращі Рецепти.
Гарячі піца-бутерброди
Складові:
- 8 скибочок батона;
- один середній помідор;
- ковбаса;
- по 100 г твердого сиру та зелені;
- 2 ст. л. майонезу.
Як приготувати:
- Хліб тонко порізати. Нарізані помідори та ковбасу з'єднати.
- Додати тертий сир, зелень, майонез та перемішати.
- Пергамент злегка змастити олією, викласти хліб, зверху – начинку.
- Запікати 6-8 хвилин за 200 градусів.
Як готує піцу-бутерброди авторка рецепта – дивіться в ролику.
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