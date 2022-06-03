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Сніданок за 15 хвилин – рецепт піци-бутербродів, соковитих на хрусткому батоні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 червня, 07:02
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І щоб хліб справді хрумтів, перед запіканням злегка змастіть пергамент олією. У рецепті використовується майонез, можна взяти густу сметану
Гарячі піца-бутерброди на сніданок
Гарячі піца-бутерброди на сніданок

Креативний підхід до піци не перестає дивувати. Про тренд – піцу в хлібних кубиках – ми розповідали, обов'язково спробуйте.

Піца-бутерброди – хоч і без особливого креативу, але дуже простий та смачний сніданок. Зручно, якщо ви й не з'їсте всі одразу, потім їх можна швидко підігріти на сковороді або в мікрохвильовці.

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Використовується ковбаса або сосиски, один помідор, зелень, трохи твердого сиру та майонезу або томатного соусу.

Ідею цього сніданку знайшли на каналі Найкращі Рецепти.

Гарячі піца-бутерброди

Гарячі піца-бутерброди
Гарячі піца-бутерброди

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Складові:

  • 8 скибочок батона;
  • один середній помідор;
  • ковбаса;
  • по 100 г твердого сиру та зелені;
  • 2 ст. л. майонезу.

Як приготувати:

  1. Хліб тонко порізати. Нарізані помідори та ковбасу з'єднати.
  2. Додати тертий сир, зелень, майонез та перемішати.
  3. Пергамент злегка змастити олією, викласти хліб, зверху – начинку.
  4. Запікати 6-8 хвилин за 200 градусів.

Як готує піцу-бутерброди авторка рецепта – дивіться в ролику.

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Бутерброди можуть стати чудовою закускою на свято. Тут зібрані найяскравіші.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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