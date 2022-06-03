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Завтрак за 15 минут – рецепт пиццы-бутербродов, сочных на хрустящем батоне

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 июня, 07:02
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И чтобы хлеб действительно хрустел, перед запеканием слегка смажьте пергамент растительным маслом. В рецепте используется майонез, можно взять густую сметану
Горячие пицца-бутерброды  на завтрак
Горячие пицца-бутерброды  на завтрак / Фото: Инстаграм

Креативный подход к пицце не перестает удивлять. О тренде – пицце в хлебных кубиках – мы рассказывали, обязательно попробуйте.

Пицца-бутерброды – хоть и без особого креатива, но очень простой и вкусный завтрак. Удобно, что если вы и не съедите все сразу, потом их можно быстро подогреть на сковороде или в микроволновке.

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Используется колбаса или сосиски, один помидор, зелень, немного сыра и майонеза или томатного соуса.

Идею этого завтрака нашли на канале Лучшие Рецепты.

Горячие пицца-бутерброды

Горячие пицца-бутерброды
Горячие пицца-бутерброды / Фото: www.brit.co

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Ингредиенты:

  • 8 ломтиков батона;
  • один средний помидор;
  • колбаса;
  • по 100 г сыра и зелени;
  • 2 ст. л. майонеза.

Как приготовить:

  1. Хлеб тонко нарезать. Нарезанные помидоры и колбасу соединить.
  2. Добавить тертый сыр, зелень, майонез и перемешать.
  3. Пергамент слегка смазать растительным маслом, выложить хлеб, сверху – начинку.
  4. Запекать 6-8 минут при 200 градусах.

Как готовит пиццу-бутерброды автор рецепта – смотрите в ролике.

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Бутерброды могут стать отличной закуской на праздник. Здесь собраны самые яркие.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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