Горіхові рулетики до ранкового чаю – оцінить уся сім'я

Будь-яка випічка, де є горіхи, приречена на успіх. Ми розповідали про завиванці на дріжджовому тісті, тепер дізнаємося рецепт цих доволі симпатичних рулетів.

Для тіста не потрібно молока або вершкового масла, тому воно не буде маслянистим і занадто жирним.

Рулети з горіхами / Фото: instagram.com/anulya_2305

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Судячи з кількості інгредієнтів у рецепті фудблогерки narisovano, рулетиків вийде небагато. Є припущення, що їх варто подвоїти, адже вони будуть класними.

Горіхові рулетики

Горіхові рулетики / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти для тіста:

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245 г борошна;

25 г крохмалю;

1 ч. л. розпушувача;

1/3 ч. л. солі;

40 г цукру;

100 г теплої води;

70 г олії.

Для начинки:

100 г волоських горіхів;

50 г цукру;

0,5 ч. л. кориці.

Рецепт соковитих турецьких солодощів на основі горіхів та манки знайдете тут.

Як приготувати:

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