Як приготувати irmik nelvasi – соковиті турецькі солодощі з горіхів та манки

Хтось асоціює ці солодощі з манним пудингом, а комусь вони віддалено, але все-таки нагадують халву. Усі інгредієнти десерту обсмажуються на сковороді

Манна халва - рецепт турецьких солодощів / Фото: instagram.com/zuzununmutfagi82/

Манка – дуже популярний продукт у східних солодощах. Ми знаємо, як приготувати арабську басбусу з мигдалем, тепер ще одна варіяція з цією крупою.

Іrmik нelvasi дуже схожі на халву, але соковитішої консистенції. Крім горіхів, будь-яких, варто додати родзинки та інші сухофрукти.

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З маси можна сформувати щось на кшталт пудингу або розкласти по формочках і дати трохи охолонути.

У рецепті cook_and_wonder використовуються кедрові горіхи.

Манна халва

Інгредієнти:

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по 2 склянки манки, молока;

по 2 ст. л. вершкового масла, олії;

100 г кедрових горіхів або будь-яких інших;

родзинки – за смаком

1,5 склянки цукру.

Як приготувати: