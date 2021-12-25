Як приготувати irmik nelvasi – соковиті турецькі солодощі з горіхів та манки

Манка – дуже популярний продукт у східних солодощах. Ми знаємо, як приготувати арабську басбусу з мигдалем, тепер ще одна варіяція з цією крупою.
Іrmik нelvasi дуже схожі на халву, але соковитішої консистенції. Крім горіхів, будь-яких, варто додати родзинки та інші сухофрукти.
З маси можна сформувати щось на кшталт пудингу або розкласти по формочках і дати трохи охолонути.
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У рецепті cook_and_wonder використовуються кедрові горіхи.
Манна халва
Інгредієнти:
- по 2 склянки манки, молока;
- по 2 ст. л. вершкового масла, олії;
- 100 г кедрових горіхів або будь-яких інших;
- родзинки – за смаком
- 1,5 склянки цукру.
Як приготувати:
- Розігріти сковороду з високим дном. Влити олію і розтопити вершкове масло.
- Додати горіхи та злегка їх обсмажити. Додати манку та готувати, помішуючи, близько 5 хвилин.
- Цукор змішати з теплим молоком і додати до манки. Готувати на повільному вогні, доки маса не загусне.
- Вимкнути вогонь, додати замочені в теплій воді родзинки за смаком. Перемішати та дати настоятися під кришкою.
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